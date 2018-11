Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de exploatare a unei paduri aflate in proprietatea municipiului Sfantu Gheorghe, oprite in primavara, nu vor fi reluate in aceasta toamna din cauza presiunilor mai multor cetateni, desi exista toate avizele necesare pentru rarirea copacilor, au declarat marti, reprezentantii Primariei. Administratorul…

- In municipiul Sfantu Gheorghe au avut loc luni, 15 octombrie 2018, trei evenimente rutiere, iar polițiștii fac acum cercetari in toate cazurile pentru a stabili imprejurarile in care acestea s-au produs. Doua dintre accidente, unul petrecut pe strada Libertații, celalalt pe strada Lunca Oltului,…

- „Arta a la Cluj”, o expoziție cuprinzand lucrari ce ilustreaza frumusețile județului Cluj, va fi prezentata, la Sfantu Gheorghe. Expoziția, organizata sub egida „Centenar Romania”, cuprinde lucrari realizate de elevii Școlii Populare de Arte „Tudor Jarda” din Cluj Napoca, in taberele de creație din…

- Cateva dintre cele mai frumoase lucrari participante la cea de-a cincea editie a concursului international de fotografie „TransNatura”, realizate de artisti profesionisti si amatori din 21 de tari, vor putea fi vazute timp de aproape o luna in cadrul unei expozitii deschise la Muzeul Cinegetic din Sfantu…

- Aproape 300 de lucrari realizate de artisti din 58 de tari vor fi expuse luna aceasta la Sfantu Gheorghe, in cadrul celei de-a cincea Bienale de Arta Grafica a „Tinutului secuiesc”, au anuntat vineri organizatorii. Directorul Centrului de Cultura al judetului Covasna, Imreh Istvan, a declarat, in cadrul…

- AFACOV Consulting Group din Sfantu Gheorghe, cel mai mare centru de formare profesionala din țara, a fost gazda unei intalniri dintre membrii delegației Republicii Arabe a Egiptului, specialiști in evaluarea competențelor profesionale din cadrul AFACOV, precum și alți experți romani din cadrul formarii…

- Un concert susținut de Alex Velea este cuprins in programul Festivalului deliciilor dulci ce va avea loc la inceputul lunii septembrie, la Sfantu Gheorghe. Festivalul, ajuns la cea de-a doua ediție, se va desfașura intre 7 și 9 septembrie, in centrul municipiului, iar programul evenimentului va fi…

- Interviu cu sportivul și antrenorul de gimnastica artistica, Liviu Botoș Și-a descoperit pasiunea pentru gimnastica inca din copilarie și de atunci s-a dedicat in totalitate acestui sport. De-a lungul timpului, Liviu Botoș a obținut rezultate importante atat ca antrenor, cat și ca sportiv. In anul…