- "Un ultimul lucru pe care l-am anuntat Comisie este ca am avut ieri dupa amiaza o discutie cu domnul Sebastian Ghita. Mi-a trimis un mesaj dupa discutia pe care am avut-o si mi-a spus ca domnia sa confirma toate lucrurile aparute in spatiul public si declaratie domniei sale si considera ca prin acest…

- Noua pasarela peste calea ferata din zona Liceului Tehnologic „Timotei Cipariu” din Blaj a fost deschisa, a anunțat miercuri primarul municipiului, Gheorghe Valentin Rotar. „Lucrarile, cifrate la aproximativ 700.000 lei, au durat sapte luni, in conditiile in care am prins si un sezon de iarna. Investitia…

- Caz incredibil in Romania! Muncitorii unei firme de constructii s-au apucat de refacut o parcare din Craiova. Doar ca muncitorii de tip Dorel au reușit s-o faca lata inca o data! Imaginile nu mai au nevoie de niciun fel de comentariu!

- In parcul Valea Morilor continua lucrarile de reconstructie a scarii nr.4. Potrivit unui comunicat emis de Primaria Capitalei, scara are o lungime de 140 metri, peste 200 trepte și 5 metri lațime. Parapetul și scarile sunt confecționate din beton de componența mozaica.

- Lucrarile de reparație a strazilor din oraș au continuat și noaptea trecuta. Muncitorii au intervenit in sectorul Rașcani, pe strada Doina, și in sectorul Ciocana, pe strada Meșterul Manole. Pentru a inlatura asfaltul vechi, drumarii au folosit utilaje speciale.

- Lucrarile de primavara au debutat la Petroșani. Probleme sunt pe centrul civic al localitații, acolo unde pavelele s-au desprins. Placile de granit care sunt crapate sau care s-au desprins vor fi inlocuite. ”Avem cateva zone unde trebuie refacut pavajul, dar nu am putut sa intervenim din cauza…

- În urmatoarele doua luni, gropile din Chișinau, inclusiv cele din curțile blocurilor de locuit, vor fi astupate. Nu se va turna doar rumeguș, cum se facea în alți ani. Muncitorii vor freza asfaltul în jurul gropilor, vor aplica straturile de egalizare, dupa care se…

- Primaria Municipiului Pitești, prin Administratia Domeniului Public, a inceput, așa cum a anunțat, lucrari de reparație a strazilor in mai multe zone ale orașului. Prognoza meteo fiind favorabila, a fost pornita stația de asfalt și se lucreaza masiv inca de miercuri, 28 martie. Se executa lucrari de…

- In atmosfera incarcata de spiritualitate a Postului Pastelui, cei care apreciaza forma si culoarea sunt asteptati la Muzeul de Arta Constanta miercuri, 28 martie, incepand cu ora 15.00, pentru a participa la vernisajul expozitiei de pictura pe sticla si icoane "Spatiul sacruldquo;. Lucrarile, realizate…

- Muncitorii intreprinderilor municipale din Chisinau au lucrat necontenit, noaptea trecuta, pentru a curata strazile si curtile de zapada. In sectoare au fost scoase 90 de unitati speciale si imprastiate 800 de tone de material antiderapant.

- Muncitorii au lucrat continuu toata noaptea si toata ziua pentru a deszapezi drumurile din Capitala. In total, au fost mobilizati peste 500 de muncitori cu 67 de autospeciale, care au imprastiat peste 800 de tone de material antiderapant.

- In curind, in parcul „Valea Trandafirilor” din capitala, ar putea aparea un skate-park, informeaza Noi.md. Conceptul unui skate-park modern a fost prezentat astazi, de catre autoritațile municipale, in cadrul ședinței operative a serviciilor Primariei Chișinau. Proiectul este elaborat la inițiativa…

- Lucrarile de reparatie a celor peste 1.200 kilometri de sectoare de drum din peste o mie de localitati din tara ar putea incepe in luna mai. Declaratia a fost facuta de ministrul economiei si infrastructurii, Chiril Gaburici, in cadrul emisiunii „Replica” de la postul de televiziune Prime TV, transmite…

- Parcul "Valea Trandafirilor " din Chisinau va prinde o alta viata. Muncipalitatea intentioneaza sa reabiliteze zona capital, incepand cu instalarea sistemului de iluminat, reparatia trotuarelor si amenajarea pistelor pentru biciclisti.

- Sute de locuitori ai Capitalei au venit cu familiile in parcul Valea Morilor, pentru a se bucura de primavara.In timp ce unii au ales sa faca plimbari pe jos, altii au decis sa inchirieze biciclete: "Ne plimbam in jurul lacului, admiram natura, am iesit cu nepoteii".

- Prima șosea asfaltata din Romania a fost facuta undeva in anii 1920. Acum, la aproape o suta de ani de la acel moment, tehnicile de lucru par a fi neschimbate. Muncitorii surprinși de un aradean in dimineața zilei de joi, 8 martie, tasau asfaltul cu un butuc de lemn prins cu doua leațuri. „Echipament”…

- Artistul aradean Paul Feier va expune in aceasta saptamana la „Bufnițe”, in Timisoara, o expozitie de gravuri. Lucrarile sunt dedicate cainilor lui, Samantha si Jolie. Timp de patru luni grupul de artiști Baraka va fi prezent pe simeza celei mai dinamice librarii din Romania, „La doua Bufnițe” din Timișoara.…

- Un artist plastic din Timișoara dedica ultimele sale creații cainilor lui. Paul Feier, unul din tinerii care formeaza grupul artistic Baraka expune, timp de o luna, pe simeza celei mai dinamice librarii din Romania, ”La doua Bufnițe” din Timișoara. Spațiul librariei e astfel conceput incat sa gazduiasca,…

- Timp de patru luni grupul de artiști Baraka va fi prezent pe simeza celei mai dinamice librarii din Romania, ”La doua Bufnițe” din Timișoara. Spațiul librariei e astfel conceput incat sa gazduiasca, pe langa sute de titluri, și opere de arta. ”Avem acest proiect care se numește «Artist la Bufnițe» –…

- Un apel anonim a pus pe jar autoritațile. Muncitorii de la Parcul de Troleibuze nr. 1 din capitala au fost evacuați, iar zona este încercuita, dupa ce un barbat a sunat și le-a spus polițiștilor ca acolo ar fi fost plasata o bomba. Potrivit ofițerului de presa al Poliției…

- Iata care este cifra ce a marcat saptamâna trecuta: Primaria municipiului Chisinau va beneficia de un grant în valoare de peste 18 milioane 970 mii lei din partea Consiliului local Sectorul I Bucuresti, pentru reabilitarea scarilor de granit din Parcul „Valea…

- Vicepremierul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, se arata ingrijorat de situatia moldovenilor care muncesc in Rusia. Potrivit lui, situatia economica instabila din Federatia Rusa i-ar putea determina pe acestia sa revina acasa. In acest sens, oficialul moldovean a identificat o solutie ce ii…

- Scarile din granit din Parcul „Valea Morilor" vor fi renovate. Astfel, primaria capitalei isi asuma cheltuielile in proportie de 5 la suta din valoarea totala a proiectului, ceea ce constituie circa 945 mii lei lei.

- Scarile din granit din Parcul „Valea Morilor” vor fi reconstruite in urma unui Acord de grant dintre Primaria sectorului 1 al municipiului București și Primaria Chișinau. Lucrarile vor fi executate in perioada februarie 2018 – martie 2019, iar valoare finanțarii pentru acest proiect este de aproape…

- La Chișinau a fost dat startul lucrarilor de reparație a cladirii Președinției care a fost devastata in timpul evenimentelor din 2009; Igor Dodon a spus cand vor fi incheiate aceste lucrari și care va fi primul document pe care intenționeaza sa-l semneze in cabinetul sau din cladirea renovata.

- 1 de 4 Sase persoane s-au adunat, joi seara, 22 februarie, in centrul orasului Targu-Neamt, mai exact in Parcul „Ion Creanga”. Acestia au protestat pasnic impotriva deciziei Ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Unii dintre ei, vizibil deranjati…

- Acuzatii extrem de grave ale lui Tudorel Toader la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Acesta a vorbit si a lansat afirmatii grave. A vorbit despre falsificari de probe ale procurorilor DNA, dar si despre celebrul Mircea Negulescu."Cresterea numarului de achitari, sporirea cheltuielilor…

- Lucrarile de restaurare a cladirii Președinției au inceput! Astazi, in jurul instituției au fost instalate schele pentru muncitori. Cladirea este reparata de catre compania turceasca „Sonbay” care a ciștigat o licitație in acest sens. Asta dupa ce președintele Igor Dodon i-a solicitat președintelui…

- Lucrarile de reparație a sediului Președinției Republicii Moldova, care a fost distrus in urma acțiunilor din șapte aprilie 2009, vor incepe in cateva zile. Potrivit purtatorului de cuvant al președintelui, Ion Ceban, lucrarile vor incepe din 21 februarie, curent.

- Lucrarile de reparație a cladirii Președinției se prevede sa se finalizeze pina in luna mai 2018. Dupa cum s-a anunțat anterior, Turcia a adoptat decizia privind finanțarea integrala a lucrarilor de modernizare a sediului Președinției. Totodata, lucrarile de reparație urmeaza sa fie finalizate pina…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca i-a cerut ministrului justitiei Tudorel Toader ca, din punct de vedere juridic, sa faca toate demersurile pentru aflarea adevarului in legatura cu informatiile aparute in spatiul public privind DNA, mentionand ca rezolvarea acestor aspecte este treaba…

- Edilul-șef a vizitat saptamana trecuta șantierul din zona in care locuiește. A gasit „un numar important de muncitori” pe str. Versului, care este modernizata de firma Superconstruct. „Am fost pe str. Versului și m-am bucurat sa vad ca se lucreaza. Firma SuperConstruct chiar avea un…

- Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta face licitatie pentru atribuirea contractului Asigurari parc auto Casco , in valoare estimata, cuprinsa intre 92.000 si 110.400 lei. Obiectul contractului consta in achizitionarea serviciilor de asigurare auto Casco, fara fransiza, pentru…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca modificarile aduse legilor justitiei "imping mai multa responsabilitate la CSM" si "consolideaza sistemul justitiei", el calificand drept "o manipulare" afirmatiile lansate in spatiul public potrivit carora prin aceste schimbari "se ia din independenta...

- Sculptura, realizata de Petru Glavan, ce reprezinta doi indragostiți pe skateboard se pare ca ii lipsește un detaliu. Potrivit unor imagini pe facebook, cainele care era amplasat in spatele celor doi tineri, nu mai este.

- Incendiul care izbucnit, luni, la Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie (SBIP) din municipiul Baia Mare a fost provocat, cel mai probabil, de modul de operare al muncitorilor care efectuau lucrari de izolare la acoperisul cladirii, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Investitorii de dupa Nokia. Parcul industrial din Jucu, revitalizat de clujeni cu 40 de milioane de euro Parcul logistic și industrial Transilvania Construcții (TRC Park Cluj) din comuna Jucu va genera investiții de 40 de milioane de euro pe cele 8 hectare și va crea cateva mii de locuri de munca.…

- Scara Cascadelor (din apropierea fostului „Lac al Comsomolului”) din Parcul „Valea Morilor” in timpurile sovietice și acum, dupa restaurare. Care aspect vi se pare mai frumos? Impartașiți-va parerea in comentariile la aceasta știre.

- Un cititor fidel al Buletin de Carei a semnalat existenta unei minipiete de masini pe Calea 25 Octombrie, DN19, pe spatiul verde. Masinile au puse in geam caracteristicile si conditiile de vanzare. Oare in zona nu patruleaza Politia Locala din subordinea Primariei Carei? Sa fie vorba de o noua parcare…

- In parcul Valea Morilor din Capitala ar putea aparea un complex locativ. Potrivit proiectului, complexul urmeaza a fi ridicat in strada Timiș, in apropierea scarii de intrarea in parcul Valea Morilor. Complexul locativ urmeaza a fi construit pe o suprafața de de 35,22 ari și va fi constituit dintr-un…

- Splendoare in plina iarna in parcul Valea Morilor din Chisinau. Un pui de lebada s-a adapostit pe lac si a reusit sa atraga privirea multor trecatori, care s-au oprit si l-au admirat minute bune. Printre ratele salbatice, puiul de lebada a fost remarcat rapid de multi dintre trecatori. Unii si-au facut…

- Moldova isi revine incet dupa prima ninsoare serioasa din acest an. Muncitorii lucreaza intensiv pentru a debloca drumurile locale. Acelasi lucru se intampla si la Criuleni, acolo unde troienele trec de un metru inaltime.

- Lucrarile de evacuare a namolului acumulat timp de un an la Statia de Epurare din Chișinau, care au inceput la 18 decembrie 2017, au fost reluate imediat dupa sarbatorile de iarna. Pina in prezent, specialiștii au evacuat deja din tuburile geotextile de pe platformele special amenajate in depozitele…

- La Nisporeni este forfota mare. Pregatirile pentru concertul grandios de duminica seara sunt in toi. Muncitorii au inceput sa instaleze scena pe care vor evolua marii artiști. Organizatorii promit un eveniment special, cu muzica live. "Lumini vor fi multe.

- Ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, sustine ca soarta Guvernului trebuie dezbatuta in cadrul Comitetului Executiv National al PSD si nu in spatiul public. "Ca membri ai Guvernului avem obligatia sa respectam increderea pe care ne-au acordat-o cetatenii si sa implementam programul…

- Mai mult de 50 la suta din parcul de autobuze destinat transportului în comun a fost distrus în urma incendiului care a izbucnit în aceasta dimineața la societatea de transport public din Tulcea,. 15 din cele 27 de autobuze au ars, iar autoritațile se gândesc la soluții pentru…

- Zonele verzi din Bucuresti se transforma incet, incet in parcari ilegale. In parcul din zona Politehnicii, zilnic, zeci sau sute de masini sunt lasate pe alei sau direct pe iarba de șoferii grabiti sau neglijenti.

- Așa cum tion.ro va anunța inca de la sfarșitul anului trecut (vezi aici), in aceasta perioada vor mai aparea muncitori la Pasajul Jiul, pentru ca lucrarea este pregatita de recepție. S-a lucrat și intre Craciun și Revelion, iar acum drumarii au aparut din nou in zona și au pus balize intre benzi.…