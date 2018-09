Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Cluj a finalizat asfaltarea drumului județean DJ 161A, pe tronsonul Iuriu de Campie – Ceanu Mare, ca parte a programului anual de modernizare si reabilitare a infrastructurii județene de transport. Proiectul de investiții a vizat asfaltarea in doua straturi, respectiv binder și strat…

- Ministerul Apararii Nationale, Mihai Fifor a vizat la inceputul lunii iunie sediul Comandamentului Flotei, aflat in reparatii. Cladirea care are o vechime de aproximativ 140 de ani se afla in reabilitare si deoarece lucrarile nu au fost finalizate, la manifestarile dedicate Zilei Marinei Romane, cladirea…

- Licitația pentru procurarea a 50 de autobuze noi pentru municipiul Chișinau urmeaza sa se desfașoare pe 28 august. Șeful interimar al Direcției transport și cai de comunicație, Vitalie Butucel, a amintit, în ședința operativa de la Primarie, ca licitația fixata pentru mijlocul lunii iulie…

- Circulatia rutiera de pe strada 31 august 1989 din Capitala, pe segmentul dintre strazile Tighina și Ismail, va fi suspendata de astazi si pana in data de 1 septembrie. In zona vor avea loc lucrari de reabilitare a retelelor.

- Doua strazi din Chișinau urmeaza a fi reparate capital. Acestea sunt: 31 August 1989 și Tighina, informeaza moldpres.md.Lucrarile de reabilitare vor viza in prima faza, schimbarea rețelelor de apeduct si canalizare, a rețelelor electrice, telefonice și termice.

- 13 iulie 2018 ora 17:00Flux majorat de transport se stabilește:Sectorul BUIUCANI:M.Viteazul, direcția bd.Ștefan cel Mare.Sectorul CENTRU:pe bd.Ștefan cel Mare, segmentul strazilor:M.Banulescu Bodoni - Tighina;Ismail, de la bd.D.Cantemir pina la bd.Ștefan cel Mare.

- Lucrarile de reabilitare la Scuarul Revolutiei din Ramnicu Vascea au fost finalizate, astazi fiind inaugurate de oficialitatile locale. Scuarul Revolutiei este un spatiu emblematic pentru municipiul Ramnicu Valcea, marginit de cladirile Judecatoriei Ramnicu Valcea si Tribunalului Valcea si in imediata…

- Primaria Capitalei arata, luni, ca in mai putin de un an a inceput lucrarile de consolidare si reabilitare la 22 de imobile din centrul Bucurestiului. "In mai putin de un an, Primaria Capitalei a inceput lucrarile de consolidare si reabilitare la 22 de imobile. In ultimele trei decenii, in…