- Daca în prima seara a stat pâna la ora 03:30, iar în a doua seara de festival s-a distrat în mulțime la recitalul lui Armin van Buuren, edilul așteapta cu nerabdare concertul britanicului Robbie Williams. Cu toate ca distracția dureaza pâna în zori, Boc le reamintește…

- Urmeaza sa pleci in calatoria mult dorita sau vrei, pur si simplu, sa mergi un weekend cu prietenii la munte? Cu siguranta te-ai gandit deja la bagaje. Dar ai completat si lista de bagaje #tech? Daca nu, iata cele 5 gadget-uri pe care trebuie sa le ai, pentru o calatorie #smart.1. Telefonul…

- Primarul comunei Vulturu, Nicușor Pacuraru, a anunțat ca lucrarile la proiectul de investiții denumit „Inființare sistem de canalizare in satele Vulturu, Hingulești și Maluri“ se desfașoara conform graficului de execuție. „Lucrarile la sistemul de canalizare al comunei se desfașoara conform graficului,…

- Primaria Sfantu Gheorghe va relua, pe baza unui nou proiect, lucrarile de reabilitare a Pietei Libertatii din centrul municipiului, suspendate in urma cu aproape doi ani. Proiectul prevede amenajarea unei platforme plane in fata sediului Prefecturii si a Consiliului Judetean Covasna, unde sa poata fi…

- Lucrarile de reabilitare a imobilului Prefectura Putna vor fi finalizate la jumatatea anului viitor. Anunțul a fost facut de directorul Directiei Tehnice si de Investitii din cadrul Consiliului Judetean Vrancea, Romeo Iordache, in plenul ședinței ordinare de marți, in care a aratat care sunt motivele…

- Finanțat prin fonduri europene nerambursabile (85%), tronsonul drumului județean 108A situat intre limita cu județul Cluj și Bogdana – peste 11 km, s-a aflat in aceasta saptamana in evaluarea echipelor tehnice de implementare a proiectului, in ceea ce privește progresul stadiului de execuție a lucrarilor.…

- Nationala de baschet feminin 3×3 a Romaniei s-a calificat la FIBA 3×3 Europe Cup – Campionatul European de Baschet 3×3, dupa ce a castigat turneul de calificare disputat sambata si duminica in Piateta Perla din Mamaia.