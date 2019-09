Lucrările de prospectare, o oportunitate de dezvoltare pentru comunitățile locale Achiziția datelor geofizice reprezinta prima etapa a procesului de explorare a zacamintelor naturale. In explicații simple, putem asimila acest proces cu o „ecografie a Pamantului”, avand drept scop determinarea structurii geologice a subsolului, eliminand astfel necesitatea investigațiilor invazive și protejand mediul inconjurator. Activitatea de achizitie a datelor geofizice este avizata de Agențiile Județene de Protecție […] Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

