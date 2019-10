Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 1 octombrie, s-a dat startul pentru modernizarea iluminatului public in localitațile Dambu Mare, Sanmarghita și Valea Luncii din comuna Mica. Lucrarile constau in demontarea lampilor vechi, montate in anii 90, si inlocuirea acestora cu lampi tip led, de ultima generație. Potrivit informațiilor…

- Lucrarile de asfaltare a strazii Gorunului din Bradu au fost finalizate in aceasta saptamana, spre bucuria locuitorilor acestei localitați. De asemenea, imediat au demarat lucrarile de asfaltare și canalizare pluviala pe strazile Teilor și Traian, urmand ca pana la finalul acestui an sa fie asfaltate…

- Primarul comunei Mica, Tiberiu Zelencz are o veste buna pentru locuitorii din Manastirea: mai multe drumuri vor fi asfaltate, in cadrul unui proiect finanțat de Ministerul Dezvoltarii. ”Primii metri de asfalt au inceput sa se toarne in localitatea Manastirea. Este pentru prima oara cand se toarna asfalt…

- Consiliul local al comunei Pestera a incheiat un contract de lucrari pentru proiectarea si executarea obiectivului de investitii "modernizare iluminat public stradal in comuna Pestera, judetul Constanta".Descrierea contractuluiServicii de proiectare si executie de lucrari pentru "modernizarea sistemului…

- Președintele Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina, a anunțat noi investiții majore in infrastructura din județul pe care il conduce. Este vorba despre drumul judetean ce leaga comuna Floresti- Stoenesti- Palanca- de orasul Bolintin Vale.”Asa cum am promis, intr-o recenta sedinta a Consiliului…

- Lucrarile la capela din localitatea Mica se apropie de final, potrivit afirmațiilor facute de Tiberiu Zelencz, edilul comunei Mica. Conform acestuia, in perioada urmatoare vor fi demarate lucrari la alte doua capele, in localitațile Manastirea și Nireș. In ceea ce privește localitatea Sanmarghita, se…

- Administrația locala din Miraslau afirma ca in vara anului 2020 doua dintre satele componente vor beneficia de o rețea nou nouța și moderna de colectare a apelor reziduale. Potrivit primarului Liviu Gigel Alexandru lucrarile la proiectul de introducerea a rețelei de canalizare din localitațile Miraslau…

- FOTO – Arhiva Urmare a implementarii de catre Compania de Apa „Someș” S.A. și Consiliul Județean Cluj a proiectului mamut de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județele Cluj și Salaj, comuna Mica va beneficia, in cel mai scurt timp posibil, de o rețea noua de distribuție a apei potabile.…