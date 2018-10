Stiri pe aceeasi tema

- In municipiul Sfantu Gheorghe au avut loc luni, 15 octombrie 2018, trei evenimente rutiere, iar polițiștii fac acum cercetari in toate cazurile pentru a stabili imprejurarile in care acestea s-au produs. Doua dintre accidente, unul petrecut pe strada Libertații, celalalt pe strada Lunca Oltului,…

- Consiliul Local (CL) Sfantu Gheorghe a aprobat ieri, in cadrul ședinței ordinare, proiectul de hotarare ce vizeaza stabilirea cuantumului burselor și numarul de burse ce se pot acorda elevilor din invațamantul preuniversitar de stat din municipiu. Conform proiectului de hotarare, s-a aprobat cuantumul…

- Compania de teatru feminist rom, Giuvlipen, organizeaza in perioada 15 septembrie – 15 noiembrie 2018, cea de-a doua editie a turneului „Teatru Rom nu e nomad!”. Turneul repune in discuție necesitatea si rolul unui teatru contemporan al minoritatii rome din Romania. Cerem sprijin autoritatilor pentru…

- In perioada 29 -30 septembrie, in Piața Centrala a municipiului Sfantu Gheorghe se va organiza cea de-a opta ediție a Targului de Toamna. La evenimentul de toamna, axat pe tema paiului, organizatorii ii așteapta pe toți cei interesați cu activitați pentru copii, produse de targ, produse tradiționale…

- „Alchemy Hub” din Brașov, inființat de catre Sorin Peligrad, antreprenor și formator din Sfantu Gheorghe, stabilit in județul vecin, a intrat in competiția „Central European Startup Awards (CESA)” și poate fi votat online, astazi, pentru a avea șansa de a se numara printre caștigatori. Central European…

- Interviu cu sportivul și antrenorul de gimnastica artistica, Liviu Botoș Și-a descoperit pasiunea pentru gimnastica inca din copilarie și de atunci s-a dedicat in totalitate acestui sport. De-a lungul timpului, Liviu Botoș a obținut rezultate importante atat ca antrenor, cat și ca sportiv. In anul…

- Lucrari de reparații la acoperiș, dar și de reimprospatarea fațadei cladirii se deruleaza in prezent la Catedrala Ortodoxa „Sfantul Nicolae și Sfantul Mare Mucenic Gheorghe ”–paraclis episcopal – din Sfantu Gheorghe. Lucrarile sunt unele de reparații curente, a declarat ieri pr. dr. Sebastian Parvu,…

- Doua octogenare din Sfantu Gheorghe au fost vizitate de indivizi necunoscuți, care la plecare au luat și bani sau bunuri de valoare cu ei. Acum oamenii legii fac cercetari pentru a-i depista pe faptași. Polițiștii din Sfantu Gheorghe fac cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt, dupa…