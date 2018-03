Stiri pe aceeasi tema

- Fața de aceeași luna a anului 2017, volumul lucrarilor de construcții a crescut, atat ca serie bruta, cat și ca serie ajustata in funcție de numarul de zile lucratoare și de sezonalitate, cu 7,8%, respectiv cu 4,2%, conform unui comunicat transmis de Institutul Național de Statistica.

- Conform unui studiu publicat de Institutul Național de Statistica, numarul pensionarilor înregistrati în România se situa la 5,229 milioane, în T4 din 2017, în crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul…

- In luna ianuarie castigul salarial mediu brut pe economie a fost in ianuarie de 4.143 lei, iar castigul salarial mediu nominal net a fost de 2.484 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 145 lei (-5,5%), informeaza Institutul National de Statistica (INS), potrivit Mediafax.Valorile cele mai mari…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat marti ca majorarea inflatiei, care a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, este un puseu care va trece, dar daca o cauza o reprezinta majorarile salariale, atunci tara noastra nu mai trebuie sa fie furnizoare de forta de munca ieftina. …

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%, in conditiile in care citricele s-a scumpit cu 5,98% fata de ianuarie, potrivit datelor publicate marti de Institutul National…

- Cu fonduri europene in valoare de peste 18 milioane de lei, instituția de cultura va fi consolidata, restaurata și dotata. Lucrarile vor fi finalizate in termen de trei ani și jumatate, interval in care fondul de carte va fi mutat in doua cladiri din municipiul Buzau. In urma unei investitii cu fonduri…

- Deficitul comercial, in crestere: 775 de milioane de euro in ianuarie Conform datelor comunicate luni de Institutul National de Statistica - INS, decalajul dintre importuri si exporturi - deficitul balantei comerciale - in luna ianuarie 2018 a fost de 775 de milioane de euro, mai mare cu 169,8…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, miercuri, estimarile publicate la jumatatea lunii februarie, referitoare la cresterea de 7%, pe serie bruta, a PIB in anul 2017, fata de anul anterior. In 2008, economia Romaniei a crescut cu 7,1%, in termeni reali, fata de 2007. Comisarii…

- Vanzarile din comertul cu amanuntul in magazinele clasice au scazut per ansamblu cu 25,3% in ianuarie 2018 fata de decembrie 2017, dar in comertul online livrarile au crescut cu 0,8%, reiese din datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Mediafax.Fata de ianuarie 2017,…

- Primaria Galati anunta ca au fost finalizate procedurile pentru licitatia privind lucrarile de extindere si modernizare a Talciocului, iar contractul pentru executarea lucrarilor a fost atribuit asocierii Constructa Mecanique S.R.L. – Obercons Comp S.R.L. – Gendav S.R.L, toate cele trei firme fiind…

- Inflatia din luna februarie anuntata de Institutul National de Statistica (INS), de 4,3%, are la baza cresterea preturilor administrate, respectiv la combustibil, energie electrica, energie termica si gaze, a afirmat, joi, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR),…

- Odata cu bugetul municipiului, Consiliul Local Campina a aprobat și lista lucrarilor de reparații care se vor executa la unitațile de invațamant in acest an, majoritatea in perioada vacanței de vara. Suma totala alocata este de 850.000 lei. Lucrarile au fost stabilite pe baza solicitarilor transmise…

- Institutul National de Statistica a publicat datele privind evolutia cantitatii de lapte de vaca colectat de unitatile procesatoare, in baza cercetarilor statistice lunare privind productia de lapte si produse lactate. Conform acestor date,&nb...

- Sute de imobile din Bucuresti sunt intr-o stare avansata de degradare, doar 4 cladiri cu risc seismic fiind in curs de reabilitare. Una dintre problemele intampiate este refuzul proprietarilor de a colabora cu autoritatile. Firea anunta ca pana la finalul 20 de imobile vor intra in reparatii.…

- Volumul lucrarilor de constructii a scazut pe total ca serie bruta cu 5,4% in 2017 comparativ cu anul 2016, insa lucrarile de constructii noi au crescut cu 4,9%, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Pe elemente de ...

- Prim-ministrul Viorica Dancila a citit pe jumatate datele publicate de Institutul National de Statistica, astfel incat isi asuma cresterea economica, nu si rata anuala a inflatiei, indicator care masoara evolutia preturilor de consum, ajunsa la cel mai inalt nivel din iulie 2013 pana acum.…

- Sectorul de constructii va creste in acest an cu 3,5%, urmand ca ritmul sa scada la 0,2% in 2019, pentru a urca la 1,9% in 2020, in conditiile in care anul trecut acest segment a consemnat un declin de 5,4%, potrivit prognozei actualizate a Bancii Transilvania. Statistica publicata astazi…

- Lucrarile de constructii au inregistrat anul trecut o scadere cu 5,4% fata de anul anterior, afectate de declinul lucrarilor de infrastructura si de constructii nerezidentiale, in timp ce constructia de locuinte a avansat semnificativ, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de…

- Economia Romaniei a crescut anul trecut cu 7%, fata de 2016, cel mai mare avans din 2008 pana in prezent, dar acelasi timp a crescut si rata anuala a inflatiei, indicator care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, din cauza unei cresteri semnificative a preturilor. Astfel, rata…

- In anul 2017, volumul lucrarilor de constructii a scazut pe total ca serie bruta cu 5,4% fata de 2016, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Pe elemente de structura au avut loc caderi la lucrarile de intretinere si reparatii curente cu 24,6% si la…

- Institutul Național de Statistica a publicat datele privind evoluția cantitații de lapte de vaca colectat de unitațile procesatoare, in baza cercetarilor statistice lunare privind producția de lapte și produse lactate. Conform acestor date, cantitatea de lapte de vaca colectata de la exploatațiile…

- Activitatea de servicii de piata prestate populatiei in anul 2017 a inregistrat o cifra de afaceri cu 15,5% mai mare comparativ cu anul 2016, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Cresterea a provenit de la activitatile de jocuri de noroc si alte activitati…

- In anul 2017 comparativ cu anul 2016, volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor a crescut cu 11,1%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Avansul afacerilor din…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost, in luna decembrie 2017, de 2.629 de lei, in crestere cu 6,7% fata de luna precedenta si cu 11,7% fata de decembrie 2016, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica. In luna decembrie 2017, castigul salarial mediu nominal…

- Vanzarile din comertul cu amanuntul, indicator care arata consumul populatiei, au crescut cu peste 10% anul trecut, iar pe zona de online avansul a depasit 30%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Vanzarile din comertul cu amanuntul, indicator care…

- Ce faci cand ai nevoie la toaleta in centrul Bucureștiului? Te abții! Asta pentru ca toaletele publice sunt foarte puține in centrul orașului. Nu o spunem doar noi, ci și oamenii cu care am stat de vorba și care se lovesc zilnic de aceasta problema. In zonele centrale ale Capitalei, care sunt vizitate…

- Lucrarea „Capitalul privat romanesc 2017 - editia a III-a” isi propune sa descrie pentru al treilea an consecutiv situatia companiilor cu capital privat majoritar romanesc. Ideea proiectului a aparut ca urmare a faptului ca nicio institutie nu se ocupa sa analizeze periodic evolutia…

- Romania a inregistrat, in primele zece luni din 2017, un excedent de 981,1 milioane euro in comertul international cu cauciuc prelucrat, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. In perioada ianuarie-octombrie 2017, exporturile de cauciuc prelucrat ale Romaniei…

- Institutul National de Statistica a organizat vineri o conferinta de presa pentru a marca un eveniment statistic deosebit- publicarea rezultatelor Anchetei Structurale in Agricultura. O asemenea ancheta este un instrument de lucru extrem de util pentru fundamentarea politicilor agricole, dar si ca…

- In octombrie, lucrarile de constructii au scazut cu 13,4% fata de luna octombrie a anului anterior. In noiembrie, volumul lucrarilor de constructii a scazut la cladirile nerezidentiale si la constructiile ingineresti. ”Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a scazut la…

- Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei a crescut, ca serie bruta, cu 15,1%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, afacerile din domeniul serviciilor…

- Lucrarile de constructii noi au crescut cu 2,8%, în primele 11 luni din 2017 comparativ cu perioada similara a anului 2016, în conditiile în care volumul lucrarilor a scazut pe total ca serie bruta cu 6,9%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, date luni publicitatii.…

- Cifra de afaceri a companiilor din industrie a crescut in noiembrie cu 12,4% fata de aceeasi luna a anului anterior, ritm incetinit fata de octombrie, in special ca urmare a majorarii semnificative a afacerilor din industria extractiva, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica…

- Produsul intern brut al Romaniei a inregistrat in trimestrul al treilea din 2017 o crestere cu 8,8% pe seria bruta si cu 8,6% pe seria ajustata sezonier, raportat la perioada similara din 2016, anunța Institutul National de Statistica. Totodată, la nouă luni, PIB-ul a urcat cu 7%, pe seria…

- Institutul National de Statistica (INS) a anunțat marți ca rata somajului a fost de 4,7% in noiembrie, date ajustate sezonier, in scadere usoara fata de luna octombrie, cand s-a inregistrat...

- Volumul comertului cu amanuntul in Romania a urcat cu 10,9% in noiembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, statul roman fiind lider in Uniunea Europeana la acest capitol dupa ce a consemnat, pentru a patra luna consecutiv, cea mare crestere in ritm anual inregistrata de un membru al UE,…

- Reprezentanții Consiliului Județean Arad au inițiat procedurile de licitație pentru intocmirea documentației tehnico-economice Proiect Tehnic necesara realizarii investiției „Reparații capitale Palatul Cultural – Muzeul Județean”. Documente existente Expertiza tehnica și DALI (Documentația…

- Sectorul de constructii ar putea reveni pe crestere in 2018, cu un ritm mediu anual de 3,3%, dupa declinul din 2016 si 2017, este de parere Andrei Radulescu, senior economist Banca Transilvania. In 2016, lucrarile de constructii s-au redus cu 7,1% an/an, iar in 2017 cu un ritm estimat…

- Produsul intern brut estimat pentru anul 2016, date semidefinitive, a fost de 762,341 miliarde lei preturi curente, in crestere, in termeni reali, cu 4,8% fata de anul 2015, informeaza Institutul National de Statistica.

- Romania avea in trimestrul trei circa 5,22 milioane de pensionari, in scadere cu 27.000 de persoane fata de perioada similara a anului trecut si cu 1.000 de persoane sub nivelul din trimestrul precedent, in timp ce pensia medie se cifra la 1.106 lei, reiese din datele comunicate luni de Institutul National…

- In anul 2016 numarul exploatatiilor agricole a fost de 3,42 milioane, mai mic cu 5,7% fata de cel inregistrat la Ancheta Structurala in Agricultura 2013, si respectiv cu 11,3% fata de Recensamantul General Agricol 2010, arata datele centralizate de Institutul National de Statistica - INS.…