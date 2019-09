Stiri pe aceeasi tema

- Continua proiectul de reabilitare a drumurilor comunale din Ruginești. Primarul comunei, Ion Avram, a anunțat ca proiectul de investiții „Modernizare drumuri de interes local in Comuna Ruginesti“, in valoare de 8.464.257 lei se afla in derulare și deja s-a turnat asfalt pe cateva drumuri din localitate.…

- Primaria Focșani va scoate la licitație lucrarile de refacere a Parcului Nicolae Balcescu din centrul municipiului. Primarul Cristi Misaila a spus, ieri, in plenul ședinței Consiliului Local, ca intenția municipalitații este ca lucrarile de refacere a parcului sa inceapa in primavara anului viitor,…

- Astazi de implinesc 142 de ani de la jertfa soldaților vranceni din Razboiul de Independența al Romaniei. 30 august 1877 are o conotație aparte pentru vranceni, fiind ziua in care dorobanții Regimentului 10 Putna au condus atacul asupra redutei Grivița. In istoria Romaniei se consemneaza ca, la 30 august…

- Primaria municipiului Adjud continua proiectele de investiții in infrastructura. Consiliul Local a aprobat in ședința ordinara proiectul de hotarare privind modificarea indicatorilor tehnico economici la proiectul „Modernizare infrastructura stradala, Municipiul Adjud, etapa a II-a“. Modificarea indicatorilor…

- Consiliul Județean va achiziționa echipament medical de peste 4,6 milioane lei pentru dotarea Unitații de Primire Urgențe Focșani din cadrul Spitalului Județean de Urgența „Sf. Pantelimon”. Dotarea cu echipament medical de ultima generație este realizata in cadrul proiectului cu fonduri europene „Dotarea…

- Primaria Odobești are in derulare proiectul de investiții „Modernizare infrastructura stradala oraș Odobești, Cartier Unirea, strazile Miron Costin, Viilor, Pațești, Panduri, Sf. Ilie“. Proiectul se afla in faza de licitație, iar valoarea investiției este de aproximativ 2,4 milioane de lei. Rețeaua…

- Primaria Odobești are in derulare proiectul de investiții „Drum de legatura DN 2D – DN 2M și modernizare rețea stradala locuințe ANL și stramutate cartier Sturza”. Prin intermediul acestui proiect, 12 kilometri de drum de legatura și rețea stradala vor fi construite in orașul Odobești. Proiectul…