Lucrări pentru prevenirea inundaţiilor în comuna Bărcăneşti Primaria comunei Barcanesti a inceput executia lucrarilor de interes local „Canalizare pluviala – comuna Barcanesti. obiectul 3, L= 189 m”. Lucrarea are rolul de punere in siguranta a zonei inundabile din vecinatatea giratoriului Lukoil. Administratia publica locala a comunei de la sud de Ploiesti a intreprins o serie de masuri, in perioada ultimilor ani, imbunatatire a […] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

Sursa articol: gazetaph.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Prahova, in parteneriat cu Consiliul Local Maneciu, a finanțat proiectul de „Modernizare drumuri locale in comuna Maneciu – DS 771, DS 3894, DS 4683”. Valoarea totala a investiției s-a ridicat la 365.032,50 lei cu TVA, din care suma alocata de județul Prahova a fost de 300.000…

- ROMANIA JUDETUL PRAHOVA C O M U N A B A R C A N E S T I P R I M A R I A Com.Barcanesti, sat Barcanesti, str. Crinilor,nr.108, jud. Prahova Tel./ fax. 0244276595 e-mail: [email protected] Nr. 11 708 Data 11.04.2019 Data anuntului: 11.04.2019 Primaria comunei Barcanesti…

- Au reinceput lucrarile de asfaltare a strazilor din comuna Banesti. Administratia locala a comunei Banesti, condusa de catre primarul PSD, George Stoica duce la indeplinire un proiect foarte important, atat prin prisma valorii sale – de circa 1 milion de euro, cat si prin numarul mare de strazi cuprinse…

- Cele mai importante trei proiecte derulate in comuna Plopiș vizeaza investiții de maxima importanța pentru locuitorii comunei și ai satelor aparținatoare. Este vorba despre rețeaua de alimentare cu apa potabila in comuna, rețeaua de canalizare menajera și construirea unei stații de epurare in comuna,…

- Administratia locala din comuna Ciugud, devenita celebra la nivel national pentru gradul ridicat de absorbtie a fondurilor europene (peste 25 de milioane de euro), a realizat o noua premiera nationala. Din 2019, locuitorii comunei, respectiv toate persoanele fizice si juridice, isi pot plati taxele…

- Administratia locala din comuna Ciugud, devenita celebra la nivel national pentru gradul ridicat de absorbtie a fondurilor europene (peste 25 de milioane de euro), a realizat o noua premiera nationala. Din 2019, locuitorii comunei, respectiv toate persoanele fizice si juridice, isi pot plati taxele…

- Primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, a fost desemnat de comunitatea de business din Romania funcționarul anului din administrația locala. Edilul a primit premiul, joi seara, in cadrul unei gale desfașurata la București cu ocazia celei de-a opta ediții a Summitului Romanian Business Leaders. Summitul…

- Doua platforme de depozitare a gunoiului, doua case mortuare, drumuri asfaltate, un dispensar uman, gospodaria de apa modernizata si multe alte proiecte au fost anuntate de Primaria comunei Saraiu. Dorinela Irimia, primarul comunei Saraiu, a precizat, pentru cotidianul ZIUA de Constanta, ca, la ora…