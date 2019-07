Podul de pe Drumul Național 5 (DN 5) de la Adunatii Copaceni, peste raul Arges, intra in reparații. Astfel, traficul auto se va inchide timp de sase luni, incepand de joi, timp in care circulatia se va desfasura pe un pod provizoriu, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Accesul pe pod se va inchide incepand cu ora 11:00, iar timp de sase luni circulatia se va desfasura pe podul provizoriu situat la km 19+096. Pe acest pod provizoriu, in lungime de 1,1 km, situat pe ruta care face legatura intre Bucuresti si Giurgiu, se va circula pe o banda pe sens,…