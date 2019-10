Lucrări de reparaţii la parcarea şi căile de acces către intrările Spitalului Judeţean V. S. O mare parte a lucrarilor destinate imbunatațirii calitații cailor de acces catre intrarile Spitalului Județean de Urgența Ploiești s-a finalizat, potrivit președintelui Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader. Acesta a anunțat ca, datorita vremii prielnice, au fost executate și sunt in continuare in curs de realizare mai multe lucrari de reparații la aleile pietonale, caile de acces și parcarea aflata in imediata apropiere a acestei unitați medicale din administrarea CJ. “Vremea a ținut cu noi și am demarat noi lucrari la Spitalul Județean de Urgența Ploiești, de data aceasta, in exteriorul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

