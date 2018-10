Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, luni, la deschiderea anului universitar la Academia Tehnica Militara din Bucuresti ca, ”dupa ani de subfinantare cronica”, exista ”sustinerea politica pentru a aloca Apararii 2 procente din Produsul Intern Brut pana in anul 2026, cel putin”.…

- Ministerul Transporturilor a anuntat joi ca Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta care modifica si completeaza acte normative, din domeniul constructiilor, ce reglementeaza receptiile lucrarilor, pentru a putea fi receptionate si deschise circulatiei sectiuni de drumuri finalizate, care pot fi…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a prezentant, marți, bilanțul MApN in primele 6 luni ale acestui an, menționand și achiziția de avioane F16, preluarea Institutului Cantacuzino și cautarea de companii care sa produca vaccinuri in aceasta unitate, scrie Mediafax.„Dupa aproape un deceniu, Romania…

- "In ceea ce priveste Institutul Cantacuzino, cred ca de fapt aceasta a fost si este cea mai mare provocare a MApN pentru acest an. Faptul ca in decembrie anul trecut ne-am asumat preluarea institutului inseamna o imensa responsabilitate si o capacitate de a restabili lucrurile si de a le readuce…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat marti ca Institutul "Cantacuzino" este "cea mai mare provocare a MApN pentru acest an" si si-a exprimat speranta ca incepand cu luna septembrie sa fie anuntata cooperarea cu o companie recunoscuta pentru pentru productia de vaccinuri. "In ceea…

- „Am solicitat firmei executante sa intervina asupra defectelor semnalate, nu am efectuat recepția lucrarii și nici plata. Termenul de execuție a fost de 30 de zile, s-au facut eforturi pentru reluarea traficului rutier pe artera principala din Lancram, insa au aparut și defecte a caror remediere o solicitam…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, vineri, ca spațiul aerian romanesc este forțat frecvent, fiind dese intrarile unor aeronave ce aparțin Federației Ruse."Dupa tragedia de saptamana trecuta de la mitingul aviatic, atunci cand am pierdut unul dintre cei mai buni piloți ai Romaniei, conform…

- ASFALTARE… Planul ambitios al primarului Corneliu Stanga, de a face investitii durabile in satele componente, tinde sa prinda contur. Acesta a primit, prin PNDL II, peste 7 milioane de lei pentru asfaltarea unui drum in satul resedinta Vetrisoaia, un drum de 5,5 km, care merge paralel cu drumul judetean…