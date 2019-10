Lucrări avansate la subtronsonul feroviar Ilteu-Bârzava Cel mai avansat din punct de vedere al stadiului de executie a lucrarilor pe santierul feroviar dintre Simeria si km 614, cu 31%, este subtronsonul 2b Cap Y Ilteu - Cap Y Barzava, in lungime de 36,04 km, informeaz Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a lansat procesul de imbogatire a uraniului in centrifugele avansate pe care le-a instalat recent - o noua etapa in reducerea angajamentelor pe care si le-a asumat in cadrul Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclar iranian, anunta Agentia Internationala a Energiei Nucleare (AIEA), relateaza…

- Cel puțin 30 de persoane au fost ranite joi in urma coliziunii intre un tren expres și un camion in orașul Yokohama din Japonia, a informat compania Keikyu Corp, relateaza site-ul agenției Reuters.

- Putini oameni stiu ca in satul hunedorean Banpotoc de pe valea Muresului, intre Deva si Simeria, exista o splendida gradina care poate fi numita, pe drept cuvant, raiul pe pamant. Un colt de renastere italiana intr-un sat hunedorean „I Giardini di Zoe”, o gradina botanica in miniatura, a fost amenajata…

- Locomotiva unui marfar a luat foc in Constanța, blocand atat traficul feroviar, cat și pe cel rutier. Incendiul a izbucnit miercuri seara, 14 august, in dreptul unui punct de trecere a caii ferate din oraș. Doua autospeciale de pompieri au fost trimise in zona pentru a stinge incendiul. La locul incendiului…

- Guvernul se va reuni miercuri in sedinta, pe ordinea de zi figurand mai multe proiecte privind infrastructura. Potrivit agendei Guvernului, Executivul va aproba declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata aflate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica…

- In dimineata zilei de vineri, 12 iulie, o masina, care nu a oprit la trecere, a fost spulberata la Fersig de acceleratul Baia Mare – Bucuresti. Apelul pe 112 a fost primit la ora 7.11. In urma coliziunii, soferul a fost proiectat in afara BMW-ului pe care il conducea, ranile suferite fiind incompatibile…

- Un barbat de 52 de ani, din Petrosani, a murit, luni, intr-un accident de circulatie, pe DN 66 Simeria - Petrosani, in localitatea Banita, dupa ce masina pe care o conducea a intrat intr-un cap de pod si s-a rasturnat in santul de pe marginea drumului, potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului…

- Real Madrid și Arsenal discuta in aceste zile pentru transferul lui Lucas Vazquez, 28 de ani, extrema dreapta. Acest transfer are șanse considerabile de reușita, deoarece dorința fotbalistului este de a evolua in Premier League, noteaza presa iberica. Astfel, in ciuda interesului manifestat de alte…