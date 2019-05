Lucrări ample pe DN 7 Drumul National 7, cea mai aglomerata sosea din judetul nostru si al doilea cel mai aglomerat drum din tara, a intrat in reparatii. Odata ce vremea a permis-o, muncitorii de la Porr, firma care a castigat contractul de intretinere pe DN 7, au iesit pe teren. Zeci de oameni si o multime de utilaje impanzesc drumul intre Nadlac si Toc, pana la limita cu judetul Hunedoara. Pe langa reparatiile propriu-zise, respectiv plombari ale gropilor, burdusiri sau alte operatiuni, pe DN 7 se desfasoara si decapari pe kilometri intregi, acolo unde stratul de uzura va fi inlocuit in totalitate. In acest moment,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

