- O parte din angajații Filarmonicii Banatul, cei care sunt membri in sindicat, sunt in greva inca de vineri, 5 octombrie, zi in care a avut loc și deschiderea noii stagiuni. Ei spun ca directorul Ioan Garboni refuza sa semneze contractul colectiv de munca și ca le vorbește urat, insa managerul instituției…

- Angajații filarmonicii au facut o greva de avertisment la sfarșitul lunii septembrie, timp de o ora, cand au anunțat ca se pregatesc de greva generala. Conflictul este unul mai vechi, iar de aproape un an și jumatate muzicienii urca pe scena cu banderole albe in semn de protest fața de atitudinea…

- Greva continua la Filarmonica Banatul. Concertul din deschiderea stagiunii, programat astaz, de la ora 19,00, nu a putut fi susținut. Conducerea instituției a dat lamuriri prin intermediul social-media.

- Programul de deschidere a stagiunii Filarmonicii Banatul din Timisoara, ce are loc vineri seara, a fost modificat dupa ce, in dimineata zilei, instrumentistii au intrat in greva generala, protestand, conform acestora, fata de "refuzul administratiei Filarmonicii conduse de managerul Ioan Coriolan…

- Sala Radio - cea mai mare sala de concerte simfonice din Romania, dotata cu cea mai mare orga din țara si din sud-estul Europei - iși redeschide porțile pentru stagiunea de concerte 2018-2019! Noua stagiune este una aniversara și va fi marcata de 3 evenimente cu totul speciale: sarbatorirea celor 90…

- Filarmonica “Paul Constantinescu” deschide Stagiunea cu numarul 66 avand-o invitata pe Malina Ciobanu, una dintre cele mai valoroase tinere violoniste ale Romaniei. La pupitrul dirijoral al orchestrei simfonice se va afla maestrul Radu Postavaru. Programul cuprinde Concertul in Re Major op. 77, …

- Dupa primele doua evenimente susținute cu succes in cadrul festivalurilor internaționale de la Sinaia și București, Orchestra Romana de Tineret și Cristian Mandeal concerteaza in acest sfarșit de saptamana la Festivalul Young Euro Classics de la Konzerthaus, Berlin pe 9 august și la Festivalul „Alto…

- Patru festivaluri internaționale in mai puțin de o saptamana reprezinta un adevarat record pentru Orchestra Romana de Tineret și Cristian Mandeal, ce se va concretiza in patru concerte programate intre 7 și 12 august, la Sinaia, București, Berlin și Dobbiaco. Pe 7 august este așteptat cu nerabdare la…