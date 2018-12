Stiri pe aceeasi tema

- Intervenția pompierilor a evitat un potențial dezastru la Lipova. Ei au reușit sa evacueze saci cu azotat de amoniu, care ar fi putut provoca o explozie devastatoare, din anexa in flacari a unei case. In aceasta dimineața, in jurul orei 11:00, a fost anunțat un incendiu la o anexa a unei case particulare…

- Președintele ALDE Arad, deputatul Eusebiu Pistru, a explicat de ce ALDE dorește alegerea primarilor din doua tururi de scrutin. Mai mult, Pistru a ținut sa precizeze ca aceasta poziție a partiduluii nu inseamna in nici un caz ruperea coaliției de guvernare PSD-ALDE. „Pentru ca sunt multe discuții pe…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat un barbat care a incercat sa iasa ilegal din Romania, folosindu-se de documentul de identitate al altei persoane, deoarece pașaportul personal avea perioada de valabilitate expirata. In data de 23.10.2018, in jurul…

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea, prin Punctul de Contact Artand, despre faptul ca incepand de sambata, 20.10.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) pana duminica 21.10.2018, ora 23.00 (ora Romaniei), respectiv de luni 22.10.2018, ora…

- Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Centrul de Studii Iudaice „Academician Nicolae Cajal”, Comunitatea Evreilor din Arad, cadre didactice și studenți l-au omagiat pe acad. Nicolae Cajal prin depuneri de jerbe de flori la bustul academicianului aflat in fața Sinagogei Ortodoxe din Arad. Prof.…

- Datorita interesului crescut pentru cursul de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, CCIA ARAD vine in sprijinul companiilor și instituțiilor publice prin organizarea unui seminar de instruire dedicat Responsabililor cu protecția datelor cu caracter personal. Acesta va avea loc in 16…

- Gheorghe Falca a scos la lumina propria versiune in scandalul legat de finantarea unei parti a investitiei la stadionul UTA de catre Compania Nationala de Investitii. Raspunzand la adresa emisa de CNI la solicitarea deputatului PSD de Arad, Adrian Todor, CNI a aratat ca poate prelua amplasamentul abia…

- Fabrica de tractoare IRUM Reghin aniverseaza 65 de ani de la inființare. Fabrica a devenit cel mai important producator de tractoare din Romania, iar in acest an va lansa primul tractor agricol suta la suta romanesc, la 15 ani dupa ce producția de tractoare romanești a fost oprita. Aniversarea IRUM…