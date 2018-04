Stiri pe aceeasi tema

- Ieșita din iarna ciuruita, rețeaua de drumuri naționale și autostrazi are toate șansele sa ramana așa caci nu exista bani de reparații. Ar fi nevoie de 4 miliarde de euro insa in bugetul companiei de drumuri sunt doar 800 de milioane de euro, susține ministrul Transporturilor, Lucian Șova. Citeste…

- De asemenea, nu știe prin ce județe trece, de exemplu, autostrada Sebeș-Turda sau numarul garilor CFR din București. El spune insa, intr-un interviu la Antena 3, ca este pasionat de șoferie, are o mașina extrem de puternica și a condus chiar și tiruri. Intrebat cați kilometri de autostrada pe care…

- Lucrarile pentru finalizarea intrarii in Bucuresti, zona Petricani, a autostrazii Bucuresti-Ploiesti ar trebui incheiate „pana incepe anul scolar 2018-2019”, iar daca nu vor fi gata la timp „ne mutam pe santier”, a declarat miercuri ministrul Transporturilor, Lucian Sova.Citeste si: Descoperire…

- Cei 350 de kilometri de autostrada pe care premierul Viorica Dancila si ministrul Transporturilor, Lucian Sova, au promis ca ii vor inaugura pana la finele lui 2020 vor fi, in cel mai bun caz, 253 km, potrivit informatiilor furnizate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)…

- "Alocarea bugetara tine cont de ceea ce previzioneaza compania, ca si cofinantare pentru lucrarile facute pe fondurile europene si chiar decontarea acestor lucrari, urmand apoi sa faca cerere de rambursare. Sigur ca nu si-au indeplinit obiectivele niciodata in acesti ani si, in septembrie, banii…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baisanu, a primit asigurari de la ministrul Transporturilor, Lucian Sova, ca soseaua de centura a Sucevei va fi finalizata de firma de constructii care va fi infiintata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Antrepriza Constructii. In ...

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi atrage atentia ca drumul care duce spre Vama Giurgiu este aproape necirculabil si ii solicita ministrului Transporturilor, Lucian Sova, sa rezolve urgent situatia sau sa plece din functie.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va putea prelua diferite santiere abandonate sau reziliate de catre antreprenori, a anuntat, luni, ministrul Transporturilor, Lucian Sova,...

- Lipsa autostrazilor din Romania nu poate fi pusa in seama autoritaților ci este cauzata in general de termenele mari și de contestațiile frecvente depuse in cazul licitațiilor, a declarat Lucian Șova, ministrul Transporturilor, prezent la Conferinta Capital Transporturi si Infrastructura 2018.

- Premierul Homaniei, Viorica Dancila, a intreprins, alaturi de ministrul Transporturilor, Lucian Sova, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, vicepremierul Paul Stanescu, ministrul Fondurilor Europene, Hovana Plumb, parlamentarii damboviteni, conducerea Consiliului Judetean Dambovita si alti…

- La doar doua luni de la investire, Guvernul Dancila s-ar putea confrunta cu o remaniere. Cel putin acesta este zvonul care circula pe culoarele Guvernului. Vizati ar fi ministrul Economiei, Danuț Andrușca, cel al Energiei, Anton Anton, ministrul Sanatații, Sorina Pintea si cel al Transporturilor,…

- Astazi, 22 martie 2018, premierul Viorica Dancila si ministrul Transporturilor, Lucian Sova vin in Dambovita. Potrivit informatiilor oferite de vicepresedintele PSD Dam-bovita, Monica Ilie, programul oficialilor se prezinta astfel: – Deplasare Tartasesti-Titu. – Vizita pe santierul noii fabrici Arctic…

- Tarom are de putin timp un alt Consiliu de Administratie (CA), impus de noul ministru al Transporturilor, Lucian Sova. Incomplet (cu doar cinci membri in loc de sapte) si provizoriu, ca toate cele perindate in...

- Joi, 22 martie 2018, premierul Viorica Dancila și ministrul Transporturilor, Lucian Sova vin in Dambovita. Potrivit informațiilor oferite de vicepreședintele PSD Dambovița, Monica Ilie, programul oficialilor se prezinta astfel: Deplasare Tartașești-Titu Vizita pe șantierul fabricii Arctic de la Ulmi…

- Numarul mare de accidente de pe DN 66 i-a determinat pe cei doi deputati ai Pro Romania din Gorj, Victor Ponta si Alin Vacaru, sa il interpeleze pe ministrul Transporturilor, Lucian Sova. Deputatii au primit sesizari legate de numarul mar...

- API, catre ministrul Transporturilor: "Aratați ca lucrați pentru cetațenii care circula intre Turda și Aiud" Asociatia Pro Infrastructura a trimis o scrisoare deschisa ministrul Transporturilor, Lucian Sova, dupa ce acesta a anuntat o noua amanare privind deschiderea loturilor 3 si 4 ale Autostrazii…

- Asociația Pro Infrastructura a publicat o scrisoare deschisa adresata ministrului Transporturilor in care ii cer acestuia sa promoveze de urgența in Guvern masurile legislative necesare pentru deschiderea imediata a traficului pe cei 28 de km finalizați ai Autostrazii Sebeș-Turda. Solicitarea vine dupa…

- Ministrul Transporturilor Lucian Sova a declarat, miercuri, la Alba Iulia, ca si-a propus ca obiectiv ca in luna mai doua dintre segmentele Autostrazii Sebes – Turda, respectiv 3 si 4, sa fie deschise circulatiei, precizand ca in cazul celorlalte doua loturi – 1 si 2 – „inca…

- Comunitatea ”Declic” a lansat o petiție online adresata ministrului Transporturilor, Lucian Șova și directorului CNAIR, Ștefan Ionița, prin care cere deschiderea in cel mai scurt timp a loturilor 3 și 4 ale autostrazii A10 Sebeș – Turda. Reprezentanții ”Declic” spun ca amanarea recepției reprezinta…

- In cazul in care trenul ramane o optiune pentru calatoria de la Bucuresti la Budapesta, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a discutat cu ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior din Ungaria, despre posibilitatea realizarii unei linii feroviare de mare viteza intre cele doua capitale.…

- Senatorul de Gorj, Florin Carciumaru, l-a interpelat pe ministrul Transporturilor, Lucian Sova, in legatura cu lucrari intarziate pe mai multe drumuri din judet. Carciumaru a cerut explicatii in legatura cu DN 66,...

- Compania CFR Calatori se confrunta cu "un grav deficit de vagoane", a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova."Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, avand in vedere ca peste 400 de vagoane au norme de reparatie sau de intretinere neefectuate,…

- Trenul Zimnicea-Alexandria s-a dezintegrat, la propriu. Unul dintre trenurile CFR Calatori, care asigura legatura dintre Zimnicea și Alexandria, in județul Teleroman, s-a dezintegrat… la propriu. Astfel, pasagerii au fost nevoiți sa mearga in ger și zapada, pana cand conductorului trenului – in dulcele…

- Reprezentantii MAI au anuntat ca A2 va fi inchisa, luni, intre km 220 si 160, pe sensul catre Bucuresti, pentru ca utilajele de deszapezire sa poata actiona. Centrul Infotrafic precizeaza ca pe A2 este viscol puternic. „Autostrada 2, intre km 220-160 pe sensul catre Bucuresti va fi inchisa…

- Obiectivul nr. 1 al social-democraților bacauani, pentru 2018, este PNDL II, a afirmat senatorul Dragoș Benea, președintele județenei PSD, duminica, la conferința de presa care a urmat ședinței Comitetului Executiv de la Centrul de Afaceri și Expoziții. La intalnirea cu ziariștii au fost prezenți Lucian…

- Printre primii oameni cu care Lucian Sova a venit in Palatul CFR, imediat dupa numirea sa ca ministru al Transporturilor, s-a aflat și actualul director general interimar al CN Poșta Romana, Elena Petrașcu....

- Pro Infrastructura acuza conducerea CNAIR ca prin decizia de a rezilia contractul, in loc sa-l reactiveze, "condamna regiunea Moldovei la subdezvoltare si izolare economica" si cere noului Ministru al Transporturilor, Lucian Sova, sa demita directorii de Drumuri "pentru incompetenta, rea-vointa, manipulare…

- Noul ministru al Transporturilor, Lucian Sova, declara ca prioritatea sa este de a-i organiza pe cei din subordine pentru a-i face sa performeze. Ce spune despre autostrada Iasi - Targu Mures? Ati spus in comisiile de specialitate din Parlament, referindu-va la autostrada Iasi-Tg. Mures, ca este importanta…

- "Scoateti o foaie de hartie, avem extemporal!". Așa i-a intampinat noul ministru al Transporturilor pe subalternii sai. Lucian Sova le-a cerut directorilor de companii si sefilor din minister sa ii semnaleze problemele cu care se confrunta.

- Guvernanta corporatista este un principiu bun, insa nu cred ca este aplicabila sau ar trebui sa se aplice chiar in orice domeniu si in orice conditii, intrucat nu poti pretinde unei companii cu activitate in constructii sau in transport sa aiba un comportament comercial comparabil cu cel al competitorilor…

- Cuvantul de baza in mandatul meu este continuitate si imi doresc sa transformam biroul de la minister intr-un incubator de proiecte, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Bogdan Cojocaru, la preluarea mandatului. "Domnul ministru Sova…

- “Nu exclud revenirea la impozitarea progresiva”, a declarat luni noul ministru de Finante Eugen Teodorovici. Masura face parte din programul de guvernare, in care au fost introduse din nou toate lucrurile pe care nu au apucat sa le faca Guvernele Tudose si Grindeanu. Deşi premierul…

- Lucian Șova a primit luni aviz pozitiv pentru funcția de ministru al Transporturilor.Citeste si: Kovesi DESFIINTEAZA Legile Justitiei: 'Nu se vrea reformarea sistemului de justitie, ci dependenta procurorilor de ceva...' / VIDEO Intrebat de presa daca va utiliza dronele sau cortul pentru…

- Receptia pe anumite segmente de autostrada prezinta probleme, iar din punctul meu de vedere secretarii de stat trebuie sa stea mai mult pe teren, pentru ca minutul de lucru al unui ministru al Transporturilor este prea scump pentru a calatori catre diverse santiere, a declarat, luni, dupa audierile…

- Lucian Sova, propus pentru functia de ministru al Transporturilor, a fost avizat luni favorabil in comisiile parlamentare, cu 32 de voturi “pentru” si 11 voturi “impotriva”, informeaza news.ro.Sova a spus referitor la autostrada Iasi - Targu Mures: "Este importanta pentru mine. Nu are niciun…

- Noul Cabinet este format din 28 de membri, avand in componenta patru vicepremieri, fata de trei cati erau in precedentul guvern. Astfel, ministrul Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu, si ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, vor fi si vicepremieri. De asemenea, vor fi doi vicepremieri fara portofoliu…

- Ministrul in exercitiu al Transporturilor, Felix Stroe, a declarat ca Lucian Sova, propunerea PSD pentru preluarea portofoliului de la Transporturi, va fi un ministru bun, intrucat este un om cu experienta."Cu siguranta, da. Este un om cu experienta si uitati-va ce zi frumoasa e afara", a…

- Cel putin cinci dintre cei 27 de membri ai Executivului sunt cercetati pentru diferite fapte de coruptie. In cazul altora, dosarele au fost clasate. De asemenea, fiul unui ministru are o condamnare pentru trafic de droguri. Rovana Plumb este propusa sa fie ministru pentru fonduri europene. Este suspectata…

- Lucian Sova a fost propus sa preia mandatul de ministru al Transporturilor in Guvernul Dancila, dupa ce el a fost ministru al Comunicatiilor in Guvernul Tudose. Anul trecut, pe 20 iunie, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au clasat dosarul penal in care deputatul bacauan era cercetat penal…

- Lucian Sova, propunerea pentru functia de ministru al Transporturilor in Guvernul condusa de Viorica Dancila, detine, potrivit declaratiei de avere completata lin anul 2017, un teren agricol de 10.000 mp in comuna Limanu, judetul Constanta, cumparat in anul 2006, un apartament de 44 mp in Bucuresti,…

- PSD a votat astazi lista cu miniștri ai Guvernului Dancila și a modificat structura executivului fața de cea condusa anterior de Mihai Tudose. La finalul ședinței, premierul desemnat Viorica Dancila a anunțat care vor fi miniștrii cabinetului sau. Guvernul Dancila își schimba structura…

- Presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea, afirma ca in 2018 trebuie sa regandim acele proiecte care vor aduce romanii la masa dialogului si vor elimina divergentele din acest moment existente in societate. De asemenea, acesta mai spune ca in acest an toti trebuie sa fim in acest an…