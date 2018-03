Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile pentru finalizarea intrarii in Bucuresti, zona Petricani, a autostrazii Bucuresti-Ploiesti ar trebui incheiate „pana incepe anul scolar 2018-2019”, iar daca nu vor fi gata la timp „ne mutam pe santier”, a declarat miercuri ministrul Transporturilor, Lucian Sova. „Daca acesti…

- Grupul Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer mondial de imbracaminte, a raportat marti cel mai mic profit trimestrial din ultimii 16 ani in conditiile in care grupul a acumulat un stoc record de haine nevandute in valoare de peste patru miliarde dolari, informeaza Bloomberg.…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baisanu, a primit asigurari de la ministrul Transporturilor, Lucian Sova, ca soseaua de centura a Sucevei va fi finalizata de firma de constructii care va fi infiintata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Antrepriza Constructii. In ...

- Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB) 2018, evenimentul auto organizat in Romania, la care sunt prezente trei premiere europene, 16 nationale si trei automobile prototip lasa totusi o impresie de saracie din cauza absentei unor importanti producatori din domeniu.

- Deputatul liberal Ovidiu Raețchi ii solicita ministrului Transporturilor, Lucian Șova, sa rezolve de urgența situația catastrofala in care se afla drumul care duce spre Vama Giurgiu, in condițiile in care acesta este plin de cratere și a devenit deja periculos pentru șoferii care il tranziteaza:“Drumul…

- Premierul Homaniei, Viorica Dancila, a intreprins, alaturi de ministrul Transporturilor, Lucian Sova, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, vicepremierul Paul Stanescu, ministrul Fondurilor Europene, Hovana Plumb, parlamentarii damboviteni, conducerea Consiliului Judetean Dambovita si alti…

- Ce taxe a platit OMV Petrom catre statul roman in 2017. OMV Petrom a facut publica valoarea taxelor platite statului roman anul trecut, redevența platita fiind mai mica decat celelalte tipuri de taxe pe care le-a platit compania. Suma este posibil sa creasca in acest an. Potrivit economica.net , OMV…

- Europarlamentarul Catalin Ivan și ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, au vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre anunțul venit din Parlamentul European conform caruia in toamna acestui an Comisia de Control Bugetar va veni in Romania. „Spuneți cand…

- Oficialul ungar a precizat ca a abordat acest subiect si cu ministrul român al Transporturilor, Lucian Sova. "Vreau sa vorbesc si despre un proiect foarte serios de dezvoltare economica. Avem posibilitatea sa facem o cale ferata cu de mare viteza între Cluj-Napoca si Budapesta.…

- La doar doua luni de la investire, Guvernul Dancila s-ar putea confrunta cu o remaniere. Cel putin acesta este zvonul care circula pe culoarele Guvernului. Vizati ar fi ministrul Economiei, Danuț Andrușca, cel al Energiei, Anton Anton, ministrul Sanatații, Sorina Pintea si cel al Transporturilor,…

- Executivul comunitar a publicat, saptamana trecuta, analiza anuala privind situatia economica si sociala din statele membre.Potrivit Comisiei Europene, in pofida investitiilor substantiale, starea generala si siguranta in exploatare a drumurilor din Romania ramane slaba. „Autostrazile si drumurile nationale…

- Tarom are de putin timp un alt Consiliu de Administratie (CA), impus de noul ministru al Transporturilor, Lucian Sova. Incomplet (cu doar cinci membri in loc de sapte) si provizoriu, ca toate cele perindate in...

- „In anul 2017 numarul accidentelor rutiere de pe drumurile nationale de pe raza judetului Arad a fost de doua ori mai mare decat accidentele de pe drumurile judetene. In ce priveste accidentele mortale, numarul persoanelor decedate pe drumurile nationale in judetul Arad este de patru ori mai mare…

- Euroalesul Siegfried Mureșan susține ca Romania a pierdut, oficial, 1,64 de miliarde de euro fonduri europene gratuite alocate țarii noastre in Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2007 – 2013. Conform unei informari primita aseara de europarlamentarul Siegfried Mureșan de la Comisia Europeana, suma totala…

- Vicepreședintele ALDE, deputatul de Suceava Ștefan Alexandru Baișanu, a declarat luni seara la Antena 3 ca are tot mai mult senzația ca Romania este o colonie considerand ca ar trebui sa fim ceva mai naționaliști in relația cu ceilalți. ”Sunt convins ca in Romania nu ar mai trebui facute alegeri parlamentare,…

- Joi, 22 martie 2018, premierul Viorica Dancila și ministrul Transporturilor, Lucian Sova vin in Dambovita. Potrivit informațiilor oferite de vicepreședintele PSD Dambovița, Monica Ilie, programul oficialilor se prezinta astfel: Deplasare Tartașești-Titu Vizita pe șantierul fabricii Arctic de la Ulmi…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, intr-un interviu pentru Europa FM, ca expertii care vor veni la Bucuresti in perioada in care Romania va detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene vor trebui sa parcurga controlul la vama, avand in vedere ca tara noastra…

- Comisia Europeana vrea detalii despre metroul spre Otopeni. Comisia Europeana a transmis o scrisoare prin care cere clarificari legate de traseul ales, dar si de costurile pentru proiectul liniei de metrou Bucuresti-Otopeni (Magistrala 6). Critica principala adusa de Comisia Europeana vizeaza traseul…

- API, catre ministrul Transporturilor: "Aratați ca lucrați pentru cetațenii care circula intre Turda și Aiud" Asociatia Pro Infrastructura a trimis o scrisoare deschisa ministrul Transporturilor, Lucian Sova, dupa ce acesta a anuntat o noua amanare privind deschiderea loturilor 3 si 4 ale Autostrazii…

- Deschiderea circulatiei pe loturile 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda ar putea avea loc in luna mai, a declarat, miercuri, la Alba Iulia, ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "Eu mi-am fixat, asa ca obiectiv, ca in cursul lunii mai aceste doua segmente (loturile 3 si 4 - n.r.) sa fie date (circulatiei…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, da asigurari ca Romania nu ar putea fi afectata de o noua criza economico-financiara, cum s-a intamplat dupa 2009. In plus, acesta sustine ca actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor, ci "mai degraba isi taie el o…

- Senatorul PSD Gorj, Florin Carciumaru, a facut o interpelare la adresa noului ministru al Transporturilor, Lucian Șova. Iata cateva din problemele de trafic și infrastructura din Gorj, ridicate de Carciumaru in interpelare:...

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a declarat miercuri ca in perspectiva Presedintiei romane a Consiliului UE se doreste folosirea mai accelerata, in perioada urmatoare, a expertizei existente in sistemul public si in mediul academic. Negrescu a participat la conferinta de…

- Compania CFR Calatori se confrunta cu "un grav deficit de vagoane", a declarat luni ministrul Transporturilor, Lucian Sova."Compania se confrunta cu un grav deficit de vagoane, ma ocup sa gasesc o solutie, avand in vedere ca peste 400 de vagoane au norme de reparatie sau de intretinere neefectuate,…

- Premierul Viorica Dancila a spus ca ministrul Tranporturilor va raspunde cu funcția daca nu va realiza 60 de kilometri de autostrada. ”Am avut mai multe întâlniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pâna pe 10-11 martie, un plan…

- Premierul Viorica Dancila promite ca in acest an vor fi realizati 60 de kilometri de autostrada si spune ca daca nu se va intampla acest lucru ministrul Transporturilor va raspunde cu functia. De asemenea, ea a sustinut ca pana la sfarsitul anului 2020 Guvernul va realiza cei 350 de kilometri de…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pana pe 11 martie va fi prezentat un program etapizat privind obiectivele care trebuie indeplinite in domeniul transporturilor, dar si ca ministrul de resort va raspunde cu functia in cazul in care nu vor fi realizati in acest an 60 de kilometri de autostrada.…

- 'Am avut mai multe intalniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pana pe 10-11 martie, un plan foarte bine documentat, cu etape, etape urmarite, cu persoanele care sa raspunda de fiecare etapa in parte, cu o evaluare a noastra, din doua in doua saptamani, astfel incat atunci cand venim…

- Premierul Viorica Dancila, invitata duminica seara in studioul Romania TV, s-a referit la proiectele sale de infrastructura, subliniind ca isi asuma respectarea termenelor de finalizare. Mai mult, sustine ca orice ministru care nu-si atinge obiectivele stipulate in programul de guvernare este pasibil…

- Rompetrol Rafinare, compania care administreaza rafinaria Petromidia, cea mai mare unitate de procesare a petrolului din Romania, a terminat anul trecut, conform rezultatelor preliminare, cu un business, la nivel individual, de circa 11,2 miliarde de lei (2,4 miliarde de euro), cu 27,5% mai mare…

- Ministrul precizeaza ca acestia nu vor avea curaj sa-si arate fluturasul de salariu pentru ca asa s-ar vedea sumele mari pe care le primeau. „Cei care se asteptau sa le scada salariile au primit fluturasi si au vazut ca nu le scad si nu mai au de ce sa fie nemultumiti. Iar cei care au primit…

- ”E adevarat ca și parcul de la Cotroceni este impunator, inclusiv ca suprafața, nu este mic parcul acela. Eu regret un singur lucru, ca nu am nicio indoiala ca trebuie facute lucrarile și ar trebui sa arate bine, dar ar trebui gasita o soluție pentru ca romanii sa poata vizita, din cand in cand,…

- El comenteaza, la RFI, temerile sindicatelor privind scaderea unor salarii, pe fondul legii salarizarii si al transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat si spune ca "e foarte posibil sa existe si unele categorii la care ar trebui sa se faca inca ajustari”. "In domeniul bugetar functioneaza…

- Presedintele Comisiei pentru fonduri europene a PNL, Petru Luhan, a declarat vineri ca premierul Dancila a mintit cand a afirmat ca in Romania au intrat 1,09 miliarde de euro in 2017, bani europeni. El a spus ca Romania a pierdut anul trecut 1,5 miliarde de euro, contrar afirmatiilor…

- O emisiune, de 750 de milioane de euro, este pe 12 ani, iar cea de 1,25 miliarde de euro este pe 20 de ani. Ofertele au fost intermediate de un grup de banci format din Barclays, ING, Societe Generale, Erste si UniCredit. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru…

- Pro Infrastructura acuza conducerea CNAIR ca prin decizia de a rezilia contractul, in loc sa-l reactiveze, "condamna regiunea Moldovei la subdezvoltare si izolare economica" si cere noului Ministru al Transporturilor, Lucian Sova, sa demita directorii de Drumuri "pentru incompetenta, rea-vointa, manipulare…

- ArcelorMittal, cel mai mare producator de oteluri din lume, nu a platit dividende in ultimii ani din cauza unei combinatii toxice de datorii si unor pierderi masive. Miercuri, el a luat decizia de a restabili platile, relateaza Bloomberg Gadfly. Actionarii vor primi doar 0,10 dolari pe actiune…

- Parlamentarii au fost convocati, ieri, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila. La sedinta comuna de plen si-au inregistrat prezenta 429 de parlamentari, iar pentru validarea noului Guvern era nevoie de un numar de 233 de parlamentari. Guvernul Dancila a…

- Realizarea Autostrazii Iasi – Targu Mures nu trebuie pusa sub semnul intrebarii, proiectul fiind inclus in Master Planul General de Transporturi, a declarat, astazi, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Lucian Sova. In ceea ce priveste memorandumul privind realizarea autostrazii Brasov…

- Romania a beneficiat in perioada 2007-2017 de fonduri europene de aproximativ 45,7 miliarde euro, reprezentand anual in medie 2,8% din PIB, iar ca valoare neta, luand in considerare si contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile au fost de 30,4 miliarde euro, respectiv 1,8% din PIB in medie pe…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca se scade contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, respectiv 1,8% din PIB in medie…

- "Eu apreciez ca minutul unui ministru al Transporturilor este prea scump pentru a petrece ore in sir calatorind catre diverse santiere", a declarat Lucian Sova, propunerea PSD pentru functia de ministru al Transporturilor, potrivit Mediafax. El a spus ca secretarii de stat trebuie sa stea…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Transporturilor, Lucian Sova, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Lucian Sova a fost validat cu 32 de voturi pentru si 11 voturi impotriva. AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilica, editor:…

- Al treilea guvern PSD-ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 urmeaza sa fie investit astazi. Ministrii Cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania, sunt audiati dimineata in comisiile Parlamentului, iar dupa-amiaza, de la ora 15.00, este convocat plenul reunit pentru…

- Noul Guvern vine la pachet cu probleme penale mai vechi. Astfel, printre miniștii anunțați, vineri, de Viorica Dancila, gasim unii cercetati pentru diferite fapte de coruptie. Alții au dosare clasate, iar fiul unui ministru are o condamnare pentru trafic de droguri. Rovana Plumb, propusa sa fie ministru…

- PSD a votat astazi lista cu miniștri ai Guvernului Dancila și a modificat structura executivului fața de cea condusa anterior de Mihai Tudose. La finalul ședinței, premierul desemnat Viorica Dancila a anunțat care vor fi miniștrii cabinetului sau. Guvernul Dancila își schimba structura…

- PSD s-a intrunit vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta viitorului Guvern. Numele ministrilor propusi pentru noul cabinet condus de Viorica Dancila au fost votate intr-o ședința de trei ore a conducerii PSD. Mai mulți miniștri din fostul cabinet s-au retras…

- Ministrul demisionar al Tineretului si Sportului, Marius Dunca, a afirmat, vineri, ca, in cazul in care va castiga Australian Open, Simona Halep ar trebui sa fie asteptata de prim-ministrul Romaniei la aeroport."Ar trebui si prim-ministrul sa o astepte. Ea si-a facut datoria, ati vazut ca…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca isi doreste ca anul 2018 sa fie ”agitat pozitiv” si, fiind anul Centenarului Marii Uniri, ”ar trebui sa fim toti stransi in jurul acelorasi idealuri comune”. In plus, premierul a apreciat ca ar trebui sa fim critici cu noi insine…

- In 2018 pot fi finalizați 83,587 km (21,15 km sunt de fapt gata din acest an) din care, realist vorbind, putem folosi doar 63 km (aproximativ), restul fiind „muzee”. Pentru aceasta insa trebuie ”depașite obstacolele birocratice și tehnice majore” și trebuie ”asigurata finanțarea”, spune asociația Pro…