Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Sova a demisionat din functia de ministru al Transporturilor, lasand cale libera pentru acest portofoliu. Presedintele Klaus Iohannis a refuzat marti (20 noiembrie) sa semneze atat revocarea sa din functie, cat si numirea la Transporturi a Liei Olguta Vasilescu, propusa initial pentru acest post.…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a afirmat miercuri ca nu se agata "de niciun scaun", precizand insa ca isi va face "propria analiza" si va decide "in consecinta". "Daca, la sedinta CExN de luni, 19 noiembrie, doamna prim-ministru…

- Secretarul General al Guvernului, Toni Grebla, a declarat miercuri, pentru MEDIAFAX, ca ministrul Dezvoltarii, Paul Stanescu si ministrul Transporturilor, Lucian Sova, nu si-au dat demisia din Executiv pana la ora transmiterii acestei stiri.

- In PSD s-ar fi decis ca Lia Olguta Vasilescu sa fie propusa pentru portofoliul de la Ministerul Dezvoltarii si ministerul Transporturilor sa fie condus de Mircea Draghici sau de Dragos Benea. Dragos Benea, contestatarul proiectului autostrazii A8, este originar din judetul Bacau, asemenea predecesorului…

- Liviu Dragnea, alaturi de Viorica Dancila si alti lideri PSD discuta in biroul de la Camera Deputatilor al lui Liviu Dragnea, inaintea inceperii CEX PSD, sedinta in care se va discuta pe seama remanierii guvernamentale. Romania TV a anuntat care vor fi modificarile facute in Guvern, potrivit unor…

- "Astazi au fost desemnate contractele pentru proiectare si executie pentru drumul expres, in regim de autostrada, Craiova - Pitesti, tronsoanele I si II. Durata de executie este de 36 de luni, iar perioada pentru garantie este de sapte ani. (...) Pentru noi, pentru dumneavoastra este important sa…

- Transportul rutier de persoane va fi oprit in intreaga tara dupa Referendumul din 6 si 7 octombrie si vor fi proteste la Guvern in cazul in care modificarile privind transporturile rutiere vor fi adoptate in forma actuala, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, Vasile Stefanescu, presedintele COTAR.…

- CFR Calatori vrea sa cumpere 100 de trenuri second de tipul celor din lotul ”Sageata albastra”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova, într-un interviu pentru News.ro. ”Din pacate, la CFR Calatori exista un cerc vicios din care nu…