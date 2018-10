Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorii din Romania protesteaza joi, 25 septembrie. COTAR (Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania) anunța ca organizațiile din domeniu dezaproba public un ordin al ministrului Transporturilor, Lucian Șova, cerandu-i, in același timp demisia. Pe ce mizeaza…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, nu exclude varianta insolventei in cazul CFR Marfa, companie aflata de ani de zile pe pierderi. Ministrul a declarat intr-un interviu pentru News.ro ca sunt analizate mai multe variante, urmand sa se ia o decizie in urmatoarele saptamani, scrie News.ro.CFR…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime a semnat, in prezenta ministrului Transporturilor, Lucian Sova, contractul de finantare pentru proiectul de investitie "Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adancimii senalelor si bazinelor si a sigurantei navigatiei in…

- Aproximativ 300 de salariati ai Metrorex picheteaza Palatul Victoria intre orele 12:00 si 14:00, pentru a atrage atentia asupra problemelor de la metrou. “Un boghiu la un tren este, ca sa explic mai bine, cum este directia la masina, este ca si cum ai pierde directia unei masini. Trenul ar fi putut…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca in Romania trenurile merg, uneori, cu viteza cu care se circula pe calea ferata in secolul al XIX -lea. Potrivit ministrului exista peste 500 de restrictii de viteza. Lucian Șova a mai afirmat ca, „de maniera metaforica, aproape ca avem mai multa…

- Termenul de finalizare a autostrazii Pitesti-Sibiu este o ecuatie cu multe necunoscute, insa de la patru ani in sus putem vorbi de un termen pentru acest obiectiv, a declarat, joi seara, la Digi 24, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, citat de...

- Ministrul Tansporturilor, Lucian Sova, a anuntat joi ca a eliminat, in ultimele sase luni, barierele administrative care stateau in calea firmelor care construiesc autostrazi, in conditiile in care cele mai multe intarzieri pot fi imputate statului, iar numarul santierelor active este, in prezent, 13.

- Vineri, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a facut o vizita in Arges pentru a discuta cu primarii de municipii, cu prefectul judetului, conducerea Consiliului Judetean si cativa parlamentari de Arges despre prioritatile judetului pe linie de infrastructura.