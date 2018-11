Lucian Șova, dezvăluire după demisie: Poate să închidă metroul Lucian Șova a declarat ca, in acest moment, compania Astaldi, constructorul metroului din Drumul Taberei, ar putea bloca oricand funcționarea metroului. "E alt pericol pe care-l paște metroul și pentru care azi oamenii mei sunt in negocieri cu Ministrul Finanțelor și lucru pe care l-am discutat azi cu domnul Teodorovici: avem de platit 47 de milioane de euro, claim (revendicare) caștigat de Astaldi in toate instanțele și cu care practic Astaldi și maine daca vrea sa inchida metroul, poate sa inchida metroul, pentru ca are hotarare judecatoreasca. Guvernul știe acest lucru. In orice… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

