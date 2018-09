Stiri pe aceeasi tema

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a anuntat joi, ca ii cere demisia ministrului Transporturilor, Lucian Sova, si ca membrii ei vor intrerupa transportul in tara, pentru o anumita perioada, din cauza unui proiect legislativ initiat de ministerul de resort.

- REPLICA…. Inginerul Ovidiu Mugurel Laicu, director general al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, ii da o replica deputatului ALDE, vasluianul Daniel Olteanu, vicelider al Grupului ALDE de la Camera Deputatilor. Acesta a solicitat ministrului Transporturilor, Lucian Sova, clarificari…

- SOLICITARE…Daniel Olteanu, vicelider al Grupului ALDE de la Camera Deputatilor, solicita ministrului Transporturilor, Lucian Sova, clarificari referitoare la securitatea podurilor din Romania. Olteanu sustine ca ministrul Sova trebuie sa transmita un „semnal de responsabilitate” subordonatilor sai,…

- In curand vom avea taxe pe autostrazi. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat aseara la TVR ca exista discuții pentru introducerea unei asemenea plați și in Romania, care are doua autostrazi și una in curs de finalizare.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a afirmat, luni seara, la TVR, intrebat fiind daca va fi introdusa taxa pe autostrada in Romania, ca astfel de taxe se platesc si in alte tari si ca asa se procedeaza in cazul parteneriatelor public-private. „Nu o sa vina un privat sa-ti faca o investitie sa…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca in prezent exista 13 santiere in Romania unde se lucreaza la un total de 169 de kilometri de autostrada, informeaza News.ro continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Lucian Șova, ministrul bacauan al Transporturilor, va vorbi joi seara, la Antena 3, despre problemele de infrastructura cu care se confrunta Romania, dar și despre planurile ministerului pe care il conduce. Sunt așteptate noutați despre Centura... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

