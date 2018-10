Lucian Șova a făcut marele anunț: Când va fi gata autostrada A3? Ministrul a vorbit despre numarul de santiere din Romania. „Sunt foarte grabit sa terminam aceste santiere. Trebuie sa se termine in mandatul meu”, a spus ministrul, in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3. Autostrada A3 ar trebui sa se finalizeze in anul 2018. „Șantierul nu se misca cu viteza asteptata, dar totusi s-au facut progrese. Cred ca in luna noiembrie se va deschide traficului acel segment. Daca ar fi o mobilizare mai buna, ar fi o chestie de doua saptamani. Nu mai sunt lucrari grele”. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

