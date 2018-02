Stiri pe aceeasi tema

- Puiu-Lucian Georgescu a fost numit secretar de stat in Ministerul Cercetarii si Inovarii, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, luni, in Monitorul Oficial.Puiu-Lucian Georgescu a fost ministru al Cercetarii si Inovarii in Guvernul Tudose. Tot printr-o decizie…

- Jurnalistul Nelu Vasile Barbu a fost numit consilier de stat in cadrul aparatului de lucru al premierului, potrivit deciziei publicate in Monitorul Oficial, el confirmand luni, pentru MEDIAFAX, ca va fi purtator de cuvant al Cabinetului Dancila.

- Tudor-Bogdan Rogin a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila.Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Citește și: Kovesi, facuta knock out! Ce plan de PR va aplica…

- Anca-Nicoleta Alexandrescu va fi consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila, conform unei decizii publicate joi in Monitorul Oficial. Activitatea sa este neremunerata, se mai arata in decizia semnata de sefa Guvernului, scrie Digi24.

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, l a numit pe Szep Robert in functia de comisar general, cu rang de secretar de stat al Garzii Nationale de Mediu, pana la numirea conducatorului institutiei.Decizia a fost pubicata in Monitorul Oficial. ...

- Fostul comandant al Diviziei 2 Infanterie “Getica” Petrica-Lucian Foca a fost eliberat din funcția de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. El fusese numit in aceasta funcție…

- Constantin Robu a fost numit în functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri în Monitorul Oficial. Pe 18 ianuarie, Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar…

- Darius Valcov nu detine o functie de conducere in partid iar experienta lui economico-financiara este foarte buna pentru Romania, a declarat, miercuri, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al social-democratilor, referindu-se la respectarea criteriilor de integritate din PSD. "Darius…

- "Darius Valcov a fost la Guvern tot timpul. A lucrat la Guvern tot timpul si a sprijinit cele doua Guverne si sprijina in continuare. Este un om de o valoare rara din punct de vedere economic si este cel care, impreuna cu mine si inca doi colegi, a lucrat efectiv la programul de guvernare care este…

- Intrebat de jurnalisti la Parlament cum comenteaza numirea lui Valcov in pozitia de consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului si daca acesta respecta criteriile de integritate, Tudose s-a aratat initial mirat de acest lucru: "In ce calitate? Este consilier oficial?".…

- Ioan Stefan Groza, profesor al Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, a fost numit secretar de stat in Ministerul Educatiei. Groza, care a mai lucrat pe un post de director in Ministerul Educatiei in perioada in care ministru al Educatiei era Sorin Campeanu, a fost…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat ca, in perioada urmatoarea, va fi identificata "o solutie permanenta" cu privire la acest formular. AGERPRES/(A - autor: Madalina Cerban,…

- Darius Valcov, consilier de stat in Guvernul Dancila. Darius Valcov a fost numit in funcția de consilier de stat in Guvernul Dancila. Documentul a fost publicat in Monitorul Oficial și este semnat de Viorica Dancila. Decizia este contrasemnata de secretarul general al Guvernului, Ioana Andreea Lambru. …

- Cristian Tudor Popescu a analizat discursurile noilor miniștri, care au fost investiți luni, la Cotroceni. Este al treilea guvern PSD-ALDE, de la alegerile parlamentare din 2016.Jurnalistul a remarcat ca prim-ministrul Viorica Dancila a "executat trei cruci” pe care le-a comparat cu cele de…

- Fostul secretar de stat din Ministerul Finantelor Enache Jiru a fost numit, de o luna, consilier al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, Dan Suciu. Enache Jiru a fost numit secretar de stat la Ministerul…

- Mandatul lui Constantin-Florin Mituletu-Buica, vicepresedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Electorale Permanente, inceteaza la cerere, potrivit unei decizii a premierului interimar Mihai Fifor, publicata joi in Monitorul Oficial.Conform aceleiasi decizii, Constantin-Florin…

- Sevil Shhaideh este favorita sa ocupe functia de secretar general al guvernului Viorica Dancila, au declarat surse din PSD pentru Hotnews.ro. Shhaideh ar urma astfel sa fie mana dreapta a Vioricai Dancila, care nu are experienta guvernamentala. De altfel, Shhaideh lucreaza in aceste zile la programul…

- Deputatul Victor Ponta si-a anuntat, duminica, decizia de a vota in Parlament 'impotriva' investirii noului Guvern, condus de Viorica Dancila. "Guvernul Grindeanu l-am votat, la Guvernul Tudose nu am mai votat (...), acum voi vota 'impotriva' cu toata convingerea", a declarat…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat mai multe atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, despre care spune ca nu are capacitatea de a conduce Romania. „Liviu Dragnea nu are capacitatea politica de a conduce o țara, iar eu voi face opoziție la acest guvern”, a spus Victor Ponta, intr-un interviu…

- Marius-Iulian Carabulea a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Marius-Iulian Carabulea a fost…

- Cristian Tudor Popescu lanseaza un nou atac la adresa premierului desemnat al Romaniei, Viorica Dancila. Dupa ce marți seara, la Digi 24, a asemanat-o cu o maimuța, acum CTP spune ca Dancila e o ”vida”, pentru ca e din Videle. Jurnalistul il critica și pe președintele Klaus Iohannis pentru ca a desemnat…

- Ioana Andreea Lambru a fost numita in functia de secretar general al Guvernului, printr-o decizie semnata de premierul Mihai Tudose, publicata marti in Monitorul Oficial. Aceasta detinea functia de secretar general adjunct al Guvernului. Ea o va inlocui in functie pe Roxana Cezarina Banica.…

- Mihai Fifor, ministru al Apararii in Guvernul Tudose si presedinte al Consiliului National al PSD, este alegerea lui Klaus Iohannis pentru a fi premierul interimar pana la desemnarea si validarea unui nou sef al Guvernului.

- Informatia momentului vine dinspre PSD. Liderii coalitiei de guvernare sunt hotarati sa remanieze Guvernul Tudose, acestia discutand despre varianta ca noul Guvern sa fie compus din doar 16 sau poate 17 ministere si nu 24, asa cum este cazul acum. Informatia a fost oferita de catre Nicolae Badalau,…

- Hotararea privind numirea lui Gheorghe Dimitrescu - consilier al vicepresedintelui Camerei Deputatilor Florin Iordache - in functia de consul general al Romaniei la Bonn a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Legistorm.com a dezvaluit ca Dimitrescu a mijlocit discutiile dintre PSD si o firma de…

- Laurentiu-Teodor Mihai a fost numit in functia de membru al Consiliului de Administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), printr-o decizie a prim-ministrului Mihai Tudose.Decizia a fost publicata miercuri seara in Monitorul Oficial, scrie agerpres.ro.…

- Investitia este de aproximativ 400.000 de euro, fiind finantata de Guvern, prin Ministerul Cercetarii si Inovarii, si de o companie de exploatari petroliere. Potrivit directorului executiv al INFP, Constantin Ionescu, unitatea de cercetare a cutremurelor din judetul Galati este compusa din…

- Liberalii au anuntat duminica ca vor depune la Avocatul Poporului o contestatie pentru sesizarea Curtii Constitutionale fata de OUG 82 adoptata de Guvernul Tudose in sedinta din 8 noiembrie, fara a fi fost pusa anterior in dezbatere publica si fara ca prevederile ei sa fie cunoscute pana la publicarea…

- Ordonanta de urgenta data pe furis de Guvern, prin care obliga toate firmele sa initieze negocieri colective pentru punerea in practica a transferului contributiilor in sarcina angajatilor, este criticata si de Consiliul National pentru IMM. Presedintele sau, Florin Jianu, spune ca actul a…

- Florin Vodita a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului, potrivit unei decizii a prim-ministrului Mihai Tudose publicate miercuri in Monitorul Oficial. Prin aceeasi decizie a premierului, Vodita a fost desemnat in calitatea de conducator al Comitetului…

- Ordonanta de urgenta prin care Guvernul Tudose a modificat Codul Fiscal a suferit ceva modificari de la anuntare pana la publicarea in Monitorul Oficial. Insusi Liviu Dragnea a declarat ca de miercuri de cand Guvernul a adoptat-o, s-a retras cu mai multi membri ai Executivului la Constanta si a lucrat…

- Ninel Cercel, secretar de stat in MT, a fost retinut vineri de procurorii anticoruptie pentru ca l-a santajat pe directorul CZM Brasov sa-si dea demisia promitandu-i in schimb ca nu va fi tras la raspundere pentru incendiul care a avut loc la trenul cu azotat care s-a rasturnat la Comarnic. Premierul…

- Ioan Mihalcea a fost numit in functia de consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului printr-o decizie a premierului Mihai Tudose, conform Agerpres.Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial de marti.