Lucian Croitoru: ​Revenirea la putere a minții omnisciente Dupa criza din 2008, aproape peste tot in lumea occidentala, vremurile au devenit favorabile ascensiunii la putere a minților care se cred omnisciente. Nu a fost nici pe departe o revenire de la zero. Prin instituțiile pe care le-a creat treptat, mintea omniscienta a fost permanent prezenta in deciziile socio-economice și politice dupa ce a venit la putere in aproape intreaga lume dupa Marea Depresiune din perioada 1929-1933, care a favorizat-o. Influența ei a scazut abia incepand cu anii 80, dupa ce filozofia ordinii spontane a capatat credibilitate sub influența lui Hayek și ideile neo-liberale… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

