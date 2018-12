Lucian Croitoru (BNR), despre noile taxe "pe lacomie": Publicului nu-i place sa fie jignit. Romania este prea mare pentru viziuni inguste

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul premierului Darius Valcov a declarat miercuri ca nu exista riscul ca bancile sa plece din Romania din cauza masurilor fiscale anunțate de Guvern, afirmand ca oricum creditarea este acum blocata in Romania."Creditarea e oricum blocata in Romania. Este masura aplicata de la 1 ianuarie…

- Raportul de fundamentare al Planului national de adoptare a monedei euro și Planul national de adoptare a monedei euro sunt rezultatul consultarilor cu reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, conducerea Academiei Romane, consilieri…

- Sondajul Grupului BEI privind investitiile si finantarea investitiilor furnizeaza, in cazul Romaniei, date unice privind activitatea de investitii a firmelor romanesti, planurile acestora, precum si opinii cu privire la elementele care franeaza investitiile.Sondajul anual privind investitiile…

- Former Foreign Minister Mircea Geoana considers that George H. W. Bush, who died at the age of 94, will hold a place of honor also in our history book, as he is, alongside Ronald Reagan, the artisan of the dismantling of the Soviet empire and the return of democracy and freedom to Romania."Hero…

- La doar 15 ani, Daria Harabor, eleva in clasa a IX-a la Colegiul National „Vasile Alecsandri“, este unul dintre copiii minune ai Romaniei. Castiga concurs dupa concurs la pian, dar si la astronomie, o materie pe care a descoperit-o din intamplare.

- Aderarea Romaniei la euro trebuie privita dintr-o perspectiva mai larga, dincolo de comparatia cu ritmul de aderare al tarilor din regiune, a sustinut, joi, Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Nationale al Romaniei (BNR).

- Incetinirea ritmului luptei anticoruptie ar fi un factor de risc in relatiile internationale ale Bucurestiului, afirma, intr-un interviu la Europa FM, consilierul politic al Ambasadei SUA, David Allen Schlaefer, care considera ca interesul Rusiei este sa vulnerabilizeze Romania si sa slabeasca legaturile…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader anuntat miercuri searta ca a primit acceptul Comisiei de la Venetia pentru modificarea legilor justitiei prin OUG, joi urmand sa trimita draftul la CSM. “Am mers la Comisie cu mai multe solutii legislative prin care sa fie preluate o parte din propunerile Comisiei…