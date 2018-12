Stiri pe aceeasi tema

- Orașul s-a umplut de gunoaie, primaria a fost amendata de Garda de Mediu, politicienii se razboiesc in declarații pe Facebook, iar oamenii au ieșit de bunavoie sa dea cu matura pe strazi! Așa arata Timișoara in prag de Craciun, in 2018. Va dezvaluim cat platește municipalitatea pentru cele peste 1.000…

- In ultimele aproape doua saptamani, imaginile cu un pui de urs care invinge natura și nu se da batut pana nu escaladeaza o panta abrupta și acoperita de zapada, pentru a ajunge la mama lui, au fost vizionate de aproape 18 milioane de ori.

- Generalul Silviu Predoiu, fost sef al Serviciului de Informatii Externe (SIE), a declarat, in cadrul unui interviu pentru „Adevarul”, ca in opinia sa celebra valiza cu documente de la societatea TelDrum ajunsa la jurnalistii de la Rise Project nu este o operatiune a „serviciilor”.

- FMI a avertizat recent ca datoria publica a Romaniei creste constant din 2009 incoace, estimand ca va depasi 37% din PIB la sfarsitul acestui an, atingand valoarea de 350 miliarde de lei la sfarsitul anului, lucru care, in opinia economistilor ar putea aduce masuri de austeritate. Chiar daca aceste…

- "Am fost la o petrecere, la o masa impreuna. Mi-a spus ca am momente cand ies din joc si mi-a spus ca dansul cand juca se distra pe teren. Asta trebuie sa fac si eu cand joc, sa ma distrez pe teren. Apreciez aceste cuvinte si vor ramane etern in inima mea", afirma Mitrita dupa meciul cu FCSB, de duminica.…

- Se pare ca fuga Elenei Udrea și a Alinei Bica in Costa Rica nu a fost intamplatoare. Presa din Costa Rica arata ca cele doua au fost ajutate ajunga acolo de o adevarata rețea internaționala, care are legaturi cu traficanții de droguri și care ii ajuta pe cei cu probleme legale sa se ascunda in Costa…

- Facebook-ul poate fi comparat, uneori, cu o fisa de diagnostic psihologica. Tot ceea ce posteaza individul, il reprezinta. Si oricat ar dori sa creada ca el foloseste facebook-ul, de fapt, el este cel folosit de Facebook, spun sociologii, psihologii si cei ce se ocupa de evaluarea nevoilor individului.…

- Retele de socializare sunt un mijloc de comunicare specific mai ales ultimelor generatii de tineri, tehnologizati de la varste fragede, care le folosesc insa nu doar pentru a comunica, pentru a se informa ori pentru a impartasi idei, ci tot mai mult pentru a se lauda, devenind dependenti de lumea virtuala,…