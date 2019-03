Lucian Bute, cu lacrimi in ochi: S-a terminat pentru mine

Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Bute, 39 de ani, și-a anunțat oficial retragerea din cariera de pugilist. Anunțul a fost facut intr-o conferința de presa din Canada, pe care „Mister KO" a terminat-o in lacrimi. Lucian Bute iși incheie astfel o cariera controversata, cu o centura IBF la categoria supermijlocie, dar și cu…

- Lucian Bute (39 de ani) a anunțat, miercuri, in Canada, in cadrul unei conferințe de presa,ca și-a incheiat cariera in box. Fostul pugilist a venit in fața jurnaliștilor insoțit de nevasta sa, Elena, și de cei doi copii, Eric Ștefan și Ema-Anabella,și a vorbit printre lacrimi despre motivele care l-au…

- Lucian Bute, 39 de ani, a susținut o conferința de presa in Canada in care a anunțat oficial ca și-a incheiat cariera in box, așa cum scrisese deja presa canadiana. Lucian Bute, care la conferința a fost insoțit de soția sa, Elena, și cei doi copii, Eric Ștefan și Ema-Anabella, a vorbit printre lacrimi…

- Lucian Bute si-a anuntat cu lacrimi in ochi retragerea din boxul profesionist, sport pe care l-a practicat inca din copilarie. El a transmis ca e timpul sa-si asculte corpul, dar si ca decizia e una definitiva. Dupa 35 de victorii si doar cinci infrangeri, 27 de succese prin knock-out, o centura mondiala…

- Lucian Bute isi va anunta retragerea, miercuri, intr-o conferinta de presa, scrie Jurnal de Montreal. Lucian Bute va pune astfel punct unei cariere impresionante, in care a fost campion mondial IBF la categoria super mijlocie intre 2007 si 2012. In aceasta perioada, Lucian Bute si-a aparat…

- The upcoming meeting of the Justice and Home Affairs Council that will take place in Bucharest is an opportunity for Romania to convey that joining the Schengen is a national goal, Interior Minister Carmen Dan said on Monday.The Romanian official emphasized that for Romania this is an important…

- La cateva ore dupa ce ministrul Apararii alegea sa faca precizari pe subiectul prelungirii mandatului sefului Statului Major al Apararii, sustinand ca a incercat – inainte de aceasta decizie luata in CSAT – sa aiba un dialog direct cu presedintele Iohannis, dar ca i s-ar fi raspuns ca “presedintele…