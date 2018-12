Lucian Bolcaș considera ca președintele Klaus Iohannis incearca sa creeze un haos instituțional. "Pentru mine lucrurile sunt foarte simple. Iohannis face tot ce este posibil impotriva Romaniei și a poporului roman. In primul rand, a incurajat acele manifestații de strada care erau menite sa provoace haosul. A incurajat atacul impotriva unui organism de stat care trebuie sa mențina ordinea, adica impotriva jandarmeriei. In aceasta perioada incearca sa implementeze un haos instituțional. Romania a mai trecut prin aceste situații in istoria sa și nu s-au rezolvat mereu favorabil pentru cei care…