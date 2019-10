Lucian Avramescu: Toamna nu face niciodată remiză Vremea-i sublima, conducatorii bandiți, Razele toamnei piaptana vesele barba mea Ma bucur de dragoste, de viața și de frunze desigur Toamna, cu tezaurul ei, nimeni, va jur, n-ar putea sa mi-o ia. In casa urla deschise televizoarele Microbii furtului au fost depistați in anatomia altui bandit Eu ma joc, de-a baba oarba, cu cainii mei Printre pietre, visele mele, carora ei le știu mirosul, le-au gasit. Vreme sublima, șarpele casei traverseaza aleea, Sfarșit de octombrie ca de bal Frumoaso, cu tine vorbesc, N-ai vrea sa incercam, printre frunzele aurii, acest unic vals triumfal? Țipa astrologii… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea ramane calda și saptamana viitoare, in județul Alba. Temperaturile maxime vor fi de pana la 25 de grade Celsius și deocamdata nu sunt anunțate ploi. Va fi ușor mai racoros, in weekend. La munte, valorile maxime vor fi de 16 grade la Oașa și 20 grade la Arieșeni. Va prezentam prognoza meteo pentru…

- Toamna iși intra in drepturi, e oficial, iar urmatoarele zile vor aduce ploi torențiale atat in nordul țarii, cat și in sud. De asemenea, la munte, in special la altitudini mari, se vor semnala și precipitații slabe sub forma de lapovița și ninsoare.

- Vreme deosebit de rece pentru aceasta perioada in judetul Neamt unde a plouat pe arii extinse, iar la munte, pe crestele inalte din grupa nordica a Carpatilor Orientali, s-a depus un strat de zapada de sase centimetri, scrie ziare.com Vremea a continuat sa se raceasca in cursul zilei de vineri in judetul…

- Prognoza meteo pentru București, marți, 1 octombrie. In Capitala, dar și in restul țarii, valorile nu aduc deloc a toamna, chiar daca de marți vom intra in a doua luna calendaristica a anotimpului. Se anunța temperaturi neobișnuit de ridicate, și cu 10 grade peste media tipica perioadei.

- mi-e dor de mine cum mi-e dor de tine nu știu pe care din noi doi mai intai l-am pierdut și toamna nu și-a copt inca fructele toate iar gutuile abia se parguiesc sub soarele de inceput mușc din amintirea ta dulce-amara pana cand buzele mele de-atata sarut sangereaza revin in brațele tale ca-n poezia…

- Prognoza meteo pentru București, marți, 24 septembrie. Toamna iși intra in forțe, dupa ce primele doua treimi ale lunii septembrie au adus temperaturi ca de vara, și cu 10 grade mai ridicate ca in mod obișnuit. Abia acum, spre final, valorile au ajuns la un nivel de normalitate.

- Canicula in prima zi de toamna, dar la aceasta ora temperaturile sunt inca scazute. Cel mai frig este in estul Transilvaniei, la Joseni, unde sunt doar 6 grade. Cel mai cald este in Oravița, la Caraș-Severin unde se inregistreaza 24 de grade Celsius.