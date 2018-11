Stiri pe aceeasi tema

- Intre trupul meu și trupul tau, Ca o limba de cristal, Aerul limpede al camerei de bloc, Suișul liftului care nu oprește la doi Decat atunci cand in el suntem noi. Ce tanar e sanul care aproape s-a lipit De palma mea care-l așteapta Ce repede absoarbe el distanța Care ne separa Și totuși, […] Articolul…

- m-am reintors, cum vezi copile nițel mai trist, mai suparat dupa-un ocol prelung de zile in casa noastra din ast sat ce iute au chelit copacii vantul i-a desfrunzit beteag s-a-ngalbenit la primarie partea albastra de la steag e vara, toamna, primavara reper de vreme erau crinii azi vreau sa spun un…

- Poporul a scazut, poporul moare, Statisticile plang ca la potop Norii aduna neagra lor ninsoare Hei, Doamne, pune tragediei dop Sunt prea mulți morți, e criza de iubire Nu se mai nasc in țara mea copii Iar cei ce vin, apar cu osebire Sub forma stranie de-a nu fi vii Ei, asta-i, strigați oștile […]…

- J(ane), consoana a vecinatații cu A, Vocala cu care in armata locotenentul ma apela, Ce dracu ți-a venit și ție Sa pleci in pribegie? La șaptezeci de ani e greu sa mai pleci Pe alte, necunoscute poteci. Știu, copiii ți-au disparut in spanii, in italii, in neunde, Nepoților le pun bonele de imprumut,…

- O fata mangaie clapele pianului din casa mea ca pe aripile unei pasari care prinde sa zboare și rasare, nocturn, Chopin, cel de la Jelazova Vola, unde se ratacisera – pe drumuri poloneze – iubirile tinereții mele. Pianista de 17 ani se cheama Ana Antonia Tudose și l-a facut pe sobrul Nicu Popescu, profesorul…

- Ai dreptate! Cei care spun, despre ceilalți, ca-s imbecili, pot grai adevarul. Dar și gruparea ”imbecililor” spune despre cea care a calificat-o astfel ca e compusa exclusiv din ”imbecili”! Eu incerc sa nu ma poziționez – așa se zice! – in nicio tabara, ceea ce, firește, ma califica din ambele parți…

- Peste 200 de magistrați (181 de procurori și 29 de judecatori) au trimis, joi, o scrisoare catre ministrul Justiției, Tudorel Toader, in care critica declarațiile recente ale acestuia și solicita o discuție cu el. ”Domnule Ministru, Subsemnații, procurori și judecatori, cu respectarea principiului separației…

- Iți scriu, convins fiind ca nu dormi nici tu. Suntem o lume a celor fara somn. Mie mi se intimpla asta de mic. Acum, somnul inseamna o pierdere ireparabila. Cand sa mai simți, cand sa mai numeri cuvinte, cand sa mai scrii biblii de ninsoare daca te abandonezi somnului? E o varsta, zice-se, in care […]…