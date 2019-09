Lucian Avramescu: Spovedanii pe genunchi de femeie

Stiri pe aceeasi tema

- Stratul dens de fum provenit de la incendiile de padure care au izbucnit in urma cu doua saptamani in Malaezia a provocat marti niveluri record de poluare in statul Sarawak, potrivit Air Pollution Index (API), informeaza DPA, potrivit Agerpres.Potrivit API, poluarea inregistrata in acest stat…

- Cu ingrediente putine si sanatoase se prepara rapid o salata delicioasa si satioasa. Secretele salatei orientale ne sunt dezvaluite in cartea cu retete a regretatuluilui Radu Anton Roman, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- ”Scriam aici zilele trecute ca dl Iohannis nu se abate o virgula, cu sfințenie, de la randurile scrise de consilieri pe care le citește in felurite ocazii și care sunt imediat postate pe siteul președinției. Nu mi-am imaginat, insa, ca avem un președinte la final de mandat pe care nici macar fireasca…

- Agentia nucleara rusa Rosatom a declarat luni ca cei cinci specialisti care au murit in explozia survenita joia trecuta pe o platforma de lansare a rachetelor nucleare din Marele Nord lucrau la "noi arme" si a promis ca va continua testele "pana la sfarsit", informeaza France Presse.

- Miercuri, 24 iulie 2019:„dispariția” unui om, pe numele sau Alexandra Maceșanu; Joi dimineata, 25 iulie 2019: – parintii anunta politia; Joi, ora 11:00: Alexandra Maceșanu apeleaza Serviciul de Urgenta 112… de 3 (trei) ori… In total, Alexandra Macesanu a vorbit, cu operatorii 112 si cu dispecerii politiei, 4…

- Scriam ieri ca sub privirea nauca, imbecila, impaienjenita de grasime a statului roman, o fata de 15 ani, legata cu sarma de un asasin violator, era chinuita și apoi dizolvata in acid. Statul roman, bine echipat, cu caști, procurori, mașini cu sirena, dormita la poarta pazita de caini lupi a criminalului.…

- ”Decizia doamnei Gabriela Firea de a se retrage din cursa pentru desemnarea candidatului PSD la prezidențiale este și nu este surpriza. In primul rand, trebuie spus ca doamna Firea a precizat inca de aseara aceasta intenție și anume ca daca nu va fi preferata de colegii din PSD, nu va genera un conflict…

- Un barbat de 50 de ani din Vatra Dornei a ajuns in stare grava la spital, in coma profunda, dupa ce a fost implicat, vineri seara, intr-o altercație cu jandarmii din oraș. Barbatul și-a pierdut cunoștința dupa ce s-a opus incatușarii, iar jandarmii au folosit materialele din dotare.Un barbat…