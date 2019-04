Lucian Avramescu: Răstignit pentru iubire știu, iubito, n-a trecut inca a invierii seara iar tu bucatarești in rochia ta simpla de vara e pacat sa te vad, interzis sa te vreau sau pacatul e-n cei ce iubire nu au? a trecut glonțul morții printre noi la un pas și nu știu rugaciunile de bun ramas și nici tu nu mai știi și nici eu nu mai știu cum se zice cand pleaca cineva in pustiu pe ecrane ruleaza un vechi film cu Hristos intrerupt de reclame care suna hidos l-am vazut, nu mai vreau sa-l mai vad inc-o data zarafii de azi vand o crucificare jucata vopsești oua roșii, faci friptura de miel mai dureaza o clipa pana-nvie și El nu cel din… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

