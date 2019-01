Stiri pe aceeasi tema

- Dragelor, cat va iubesc, cat v-am iubit Ochii mei cu ochii vostri au clipit De eram pustnic, in pestera, la schit Fara voi langa mine, la Dumnezeu n-as fi razbit Cat v-am iubit si inca va iubesc Cu sufletul meu cel ingeresc Apoi cu cele care ma alcatuiesc Din iluzii, din stele, din lut omenesc […] Articolul…

- Se stinge colindul, se stinge la geam An de an se face parca tot mai subtire Ca un fir de borangic care se desira Fara impotrivire Eu as putea fi colindul si colindatul tot eu Copilul de la geam inlocuit e de mine Pe Ciortea au intepenit ultimele zapezi Iar Cricovul susura vechile lui […] Articolul…

- Citesc, cu incordarea cu care urmaresc o trasmisie sportiva, cartea confratelui Adrian Fetecau, intitulata ”TENIS sportul inventat de diavol”. O poza sugestiva, pe post de cratima, sta pe coperta intre primul cuvant al titlului și definiția șocanta care urmeaza. Autorul, prezent la lansarea romanului…

- De naștere ne-ndepartam, cel prag Parca ne sperie și tot fugim De el, de noi, de tot ce ne-a fost drag Și-o viața alergam, spre ce, nu știm Dincolo trecem, spun poeți de soi Și preoți spun de trecerea-n hodina Fugim, spun filosofi, spre-o lume sloi In care nu-i nici bezna, nici lumina Eu […] Articolul…

- Discut cu Dumnezeu, in sens abstract, Ca și cand Dumnezeu, pe tron, ar fi, Și-l rog, pe cel nedefinit, sa-mi lase, Mai mult din bucuria de-a trai Ne ispravim, toți, unul cate unul, Dar, Doamne, ce te dai nemuritor, De ce ai avantajul de-a decide, Poate cam mult, din viața tuturor? Azi, masurat-am…

- Cu totii avem probleme in viata, provocari, indoieli, intrebari dar orice problema vine cu o solutie. Arhanghelul Mihail este ne este ajutor, prieten, partener in vremuri grele si protector. Ori de cate ori te simti singur sau in nevoie de ajutor, cheama-L si vei fi ajutat. Ii multumim cu iubire…

- Fluture blond aramiu Ce-mi dansezi in fața viu In ce poduri ai dormit De frigul nu te-a razbit? In galeți, de dimineața Era, de la geruri, gheața In noiembrie, ciudat, Din brume te-ai intrupat Pentru zbor, pentru dansat. Fluture, nu ești cumva Aratarea alcuiva Și-mi faci mie-n zbor jucat Fanteziilor…

- N-a nins niciodata cu atatea frunze care mor Niciodata n-a nins cu atata moarte Ma uit din pridvor Și ninge oriunde-aș privi, in oricare parte Frunzele nu-s toate uscate, Unele-s tinere și lucesc ca niște margele De ce cad frunzele tinere de pe ramuri Ce are Dumnezeu cu ele? Și eu sunt […] Articolul…