- E-o vara scurta, tandra, șugubeața, Imaginez un pagubos refren In loc de pix, scriu cu piciorul Care, uitat pe șine,-a fost taiat de tren Cu un picior ramas umblu prin lume La subsuoara cel taiat mai scrie Poeme de pe frontul eșuat Cerneala lui e neagra pe hartie Suntem, ramași in lume, cațiva tandri…

- Sunt de-o seama cu eșecul, mi-a spus, Leat cu demolarea omului, pus la pamant el de el, Nimic n-am ratat din ce a fost rau Partaș și victima in același macel Am iubit in vremuri interzise pentru iubire, Am riscat facand bine cand nu era permis in ursita, Și mi-am asumat zicala Ca nicio fapta buna nu…

- Schimbarile climatice din ultima jumatate de secol au sporit inegalitatea intre tari, ducand la reducerea cresterii economice in tarile cele mai sarace, in timp ce, prosperitatea in unele dintre cele mai bogate tari a crescut considerabil, arata un nou studiu, a transmis BBC.

- Italienii au remarcat unul dintre paradoxurile Romaniei. Desi, cel putin teoretic, Romania este una dintre tarile cu crestere economica, acest lucru nu se resimte in buzunarul cetateanului. Realizatorii reportajului difuzat la postul national de televiziune din Italia amintesc ca Romania se confrunta…

- Aproximativ 108.000 de milionari au migrat peste granițe anul trecut, o creștere de 14% fața de anul precedent și dubla fața de nivelul din 2013, transmite Bloomberg, citat de Mediafax.Piețele emergente volatile au continuat sa alimenteze migrațiile, Turcia pierzand anul trecut 4.000 de milionari,…

- Ion Tiriac este singurul roman inclus in ultima editie a topului miliardarilor publicat marti de revista americana Forbes, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari. Omul de afaceri se afla pe locul 1.867 la nivel mondial, mai jos cu peste 70 de locuri fata de anul 2017. Comparativ, anul trecut Ion Tiriac…