Lucian Avramescu: Maidanul unei televiziuni Oscarul, care ocolește uneori pe nedrept filmul romanesc, iși poate gasi indreptațirea de a se ține departe de el, cu mana la nas, cand maidanul cu producatori autohtoni aduna mirosuri insuportabile și se intrece coborand in subsoluri de closet. Producția comerciala propusa vasalului captiv, care se naște cu ochii-n televizor și moare tot acolo, ii este destinata, cu convingerea ca ținta e bine aleasa și se zvarcolește de placere. Faliment se cheama cheltuirea banului pe o astfel de producție! – am cotizat eu cu o opinie in fața amicului doct. Te inșeli!- zice. Faliment moral și cultural a dat… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

