- Fluture blond aramiu Ce-mi dansezi in fața viu In ce poduri ai dormit De frigul nu te-a razbit? In galeți, de dimineața Era, de la geruri, gheața In noiembrie, ciudat, Din brume te-ai intrupat Pentru zbor, pentru dansat. Fluture, nu ești cumva Aratarea alcuiva Și-mi faci mie-n zbor jucat Fanteziilor…

- Intre trupul meu și trupul tau, Ca o limba de cristal, Aerul limpede al camerei de bloc, Suișul liftului care nu oprește la doi Decat atunci cand in el suntem noi. Ce tanar e sanul care aproape s-a lipit De palma mea care-l așteapta Ce repede absoarbe el distanța Care ne separa Și totuși, […] Articolul…

- s-a facut lumea toata deodata pustie a murit nebocita biata de poezie un organ mic și bland, stand in piept ca-n cutie era vie, azi moarta-i, dar nepusa-n sicrie a murit, iar in locu-i, lumea poarta ceva nu in piept, ci in maini, pare din mucava toți se uita hipnotici, ca-n oglinda, in […] Articolul…

- m-am reintors, cum vezi copile nițel mai trist, mai suparat dupa-un ocol prelung de zile in casa noastra din ast sat ce iute au chelit copacii vantul i-a desfrunzit beteag s-a-ngalbenit la primarie partea albastra de la steag e vara, toamna, primavara reper de vreme erau crinii azi vreau sa spun un…

- Te-am cunoscut Marinova-n redacții Aici, la București sau in Paris Erai frumoasa ca un țarm de mare Pe care in poeme l-am descris Aveai un talc nedeslușit sub gene Și un avant nebun sa afli tot Pentru-a afla un adevar ascuns Trei fluvii ai fi traversat inot Ai scris despre bandiți și despre crime…

- mi-e dor de toamna ca de o iubita care nu-i niciodata parasita uitata doar, cand primele zapezi și-alearga-n aer tinerii lor iezi e iara toamna, se aprind pe grui spre seara, felinare de gutui și eu le mangai și aș vrea sa spui ca-mi mangai parca dragostea dintai iat-o-n gradini, sa fie ea sau […]…

- De cațiva ani, gasesc cu amaraciune, promovata pe Facebook, o veche și cantata poezie a mea care se cheama ”Buna seara, iubito”. Ea apare mereu și mereu cu versuri schingiuite. Am semnalat inadvertențele, am rugat mai marii nevazuți ai acestei firme sa repare. Degeaba! Poezia circula, pozata ca și cand…

- Ai dreptate! Cei care spun, despre ceilalți, ca-s imbecili, pot grai adevarul. Dar și gruparea ”imbecililor” spune despre cea care a calificat-o astfel ca e compusa exclusiv din ”imbecili”! Eu incerc sa nu ma poziționez – așa se zice! – in nicio tabara, ceea ce, firește, ma califica din ambele parți…