Lucian Avramescu: Întors acasă, în înșelătoarea primăvară Doua zile a cantat cucul, Nota lui geamana a mangaiat acoperișurile Ca o izbavire de pacat Intors acasa, in inșelatoarea primavara, Zgribulit sta acum Pe firul electric de la casa lui Eugen Ghezuroiu, Dizolvat cu nevasta și copii de ani mulți in Spanii Cucul tace, Fulgi razleți de zapada Ocolesc nedumerirea pasarii care s-a intors acasa Mistuita de dorul ei inaripat Lama unui vant subțire Barbierește mațișorii de salcie Iar randunelele nu se mai zaresc – Virgulele lor negre Au disparut in peșterile din cer Hei, pasare increzatoare, Striga-ți din nou numele monoton, Daca tot te-ai intors, In… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua luni petrecute in Germania, acolo unde a inceput tratamentul pentru vindecare cancerului, Leo Iorga si sotia sa s-au intors in Romania. Insa, aceasta cumpana a vietii sale nu a luat sfarsit, dat fiind faptul ca va continua tratamentul dupa Paste.

- A stat in spital o saptamana, iar cand s-a intors acasa a gasit seiful gol. Hoții au patruns in casa barbatului din orasul Donduseni, de unde au furat bani si bunuri evaluate la 170 de mii de lei.

- Desi in mai toata tara e primavara,se pare ca locuitorii acestei zone mai au de asteptat! Mai mult chiar, unii spun ca au fost ierni cu mai putina zapada decat in “primavara” asta! In cursul zilei de sambata a nins abundent, zapada cazuta adaugandu-se la stratul mare deja existent, spre bucuria amatorilor…

- Citesc, crucindu-ma, cat de tare ne frige pe noi Europa, cum sta ea calare pe avutiile Romaniei, cum ne fura si ne batjocoreste. Eu constatasem, ca blegul, cu amaraciune, ca ne fura politicienii de acasa, iar poporul s-a vrut in Uniunea Europeana, pentru a nu mai fi batjocoriti de hotii autohtoni, asa…

- Afacere inedita deschisa de un intreprinzator din Alba, intors acasa dupa ce a muncit in Spania aproape 14 ani. Si-a cumparta masini de tuns oi performante si a angajat oameni care colinda tara in lung si in lat pentru a-i ajuta pe ciobani la tunsul oilor. ”Echipa de Tuns Oi” a fost infiintata la initiativa…

- Barbatul din Santimbru, care si-a batut luni sotia, a primit interdictie de la Politie sa se mai apropie de familie, dar nu l-a respectat si s-a intors acasa, a fost retinut. Potrivit IPJ Alba, marti, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos au luat masura retinerii pentru o perioada de 24 de…

- Interviu de 10! Irina Begu si Monica Niculescu, eroinele din meciul epic de dublu, au dezvaluit ce au simtit dupa victoria care ne-a dus in semifinale. Primele declaratii dupa ce s-au intors acasa.

- Politistii fac apel la populatie pentru identificarea unei tinere care a disparut de cateva ore. Femeia, in varsta de 32 de ani, este din Lugoj si familia a anuntat ca luni dimineata ea nu a mai ajuns la serviciu. Toate persoanele care detin informatii despre tanara, dar si despre locul in care aceasta…