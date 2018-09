Stiri pe aceeasi tema

- cata toamna, Doamne, ce bagație de arama mi-ai dat am fost azi sa-mi bat nucii cu prajina la margine de sat, dar țiganii nucile mi le-au furat frunzele de aur sunt toate pe jos covor pe care mi-aș așeza femeia sa simta al țaranii miros dar ne vede lumea, zice ea, și nu e […] Articolul Lucian Avramescu:…

- Sunt pustiu, spuse dascalul, Prietenii, unul cate unul m-au parasit, Aripile albe ale parului candva des, cu carare, Aveau penele rare, iar el arata abadonat ca un schit Toamna luneca printre degetele lui Fuioarele vantului se alergau ca niște pești Ma privea lung, nedumerit, aproape mistic Și m-a…

- Poate ca maine, sau mai devreme chiar, Aș putea muri Spuse ingerului pazitor muritorul din mine, Poate ca maine, ceea ce nu cred, Aș putea invața sa urasc oamenii, Dar oamenii stau cu mine la taifas, Unindu-ne increderea ca moartea vine tarziu Atat de tarziu incat ne-a bagat in cap iluzia nemuririi…

- mi-e dor de toamna ca de o iubita care nu-i niciodata parasita uitata doar, cand primele zapezi și-alearga-n aer tinerii lor iezi e iara toamna, se aprind pe grui spre seara, felinare de gutui și eu le mangai și aș vrea sa spui ca-mi mangai parca dragostea dintai iat-o-n gradini, sa fie ea sau […]…

- Intarzie vara in mine și-n tine Refuza, iubito, al toamnei refren Vagonul din coada desfrunzitului tren E iarna, iar pacaleala pentru noi nu mai ține Septembrie-i, iata, compensația verii Noi doi prelungim acest paradis N-accept substitutul cu toamna din iarna O vara prelunga, cum știi, ne-am promis…

- Toamna aceasta, ritmul este mai lent, schimbarile vin treptat și multe evenimente sunt previzibile, astfel incat ne putem face planuri pe indelete. Nu vor lipsi surprizele, se arata in horoscopul toamnei, dar cele mai bune lucruri din viața noastra se vor construi caramida cu caramida și cu multa…

- Ești frumoasa doamna, ești frumoasa toamna Dealurile toate mai apun un an Cu miros de prune, cu gutui ce-și lasa Langa luna plina, galbenul lor ban Ne-am intors acasa mai bronzați ca zeii Alb ar fi, desigur, chiar Poseidon Cel curtat de nimfe și-nvelit in alge Eu nu-i am tridentul, ci doar un creion…

- Am sa te desenez pe nisip, trecatoareo, Pașii mei vor cladi un zid Imprejuru-ți Sa un cada vantul peste tine, Sa nu spulbere Ramasul din mine in inima ta N-am sa te desenez Ca pe un val care-și șterge singur Urma creionului care i-a dat viața Trecatoareo, Privește din larg țarmul Și vezi-l cum […]…