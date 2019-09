Lucian Avramescu: Hei, viaţă, în cămaşa ta arămie Hei, viata, in camasa ta aramie Ies, dezmortindu-mi oasele, par vesel acum cand ma scol N-am apucat sa vorbesc cu nimeni Ai mei dorm, doar eu ies ca o locomotiva cu aburi de sub țol Afara e frig, ceața, ca un pește argintiu, Șterge cu blandețe uși și ferestre Acvariul lumii se umple incet Iar cineva mi-a lasat o scrisoare in care ma numește ”maestre” O alta scrisoare, care mi-a venit pe sub poarta Are sigilii pe care nu le știu O Doamna de departe Imi spune ca și Blaga a fost mut o vreme, și ma povațuiește sa raman viu Literele miros a parfum fin Rochia lor inflorata nu seamana ca gazetele care… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Am primit un telefon de la un numar neștiut. O voce cu catifea rara zice: Mai Lucica, tu știi cine te suna?! Vocea mi-e știuta, dar imi trebuie un minim ragaz s-o localizez, biblioteca mea cu voci fiind ampla și dezordonata. Sunt Viorica Quintus! Dumnezeule, ce bucurie! N-am mai vorbit dinainte de…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, sustine ca principala amenintare a aliantei USR-PLUS la alegerile prezidentiale o reprezinta indiferenta romanilor, iar marea miza a aliantei va fi sa convinga oamenii sa iasa la vot. Ciolos afirma ca nu il intereseaza strategia Vioricai Dancila sau a Gabrielei Firea,…

- Am înțeles ca ministrul Teodorovici ar fi spus ca medicilor le lipsește calitatea umana. Are dreptate. Va și zic de ce: Aveam în urma cu ceva timp o colega la cardiologie care muncea de dimineața pâna seara. A venit de pe reumatologie, era mica, i-a fost foarte greu cu mediul…

- "Este bine sa clarificam un pic aceste chestiuni cu Comisarul. Cine il numește și cum se procedeaza. Doamna prim-ministru m-a informat ca doreste sa nominalizeze o persoana pentru comisar interimar, ceea ce s-a și intamplat. In continuare, insa, dupa validarea candidatei propuse pentru Președinția…

- "Unul dintre criteriile care au stat la baza imputernicirii in functia de rector a fost inexistenta unor suspiciuni in legatura cu titlul de doctor. Mentionez ca doamnei comisar sef i-a fost acordat titlul de doctor in urma cu 20 de ani de catre Universitatea Bucuresti - Facultatea de Drept. Doamna…

- Traian Basescu a spus, la Romania TV, ca Viorica Dancila conduce cu mana de fier PSD și ca, astfel, i-a pus pe mulți la punct."Era mai mult taraboi pe cremea lui Dragnea decat pe vremea lui Dancila. A dat sa miște in front primarița noastra, doamna Firea, a lipit-o de pereți, de nu s-a vazut.…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, considera ca partidul trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, chiar daca acesta ar fi din afara formatiunii, relateaza Agerpres. "Eu cred ca in contextul actual PSD trebuie sa aiba un candidat propriu, ca e din partid, ca e din afara partidului,…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, considera ca partidul trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, chiar daca acesta ar fi din afara formatiunii, transmite Agerpres. "Eu cred ca in contextul actual PSD trebuie sa aiba un candidat propriu, ca e din partid, ca e din afara partidului,…