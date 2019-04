Lucian Avramescu: Hei, eu sunt Lazăr, nu vă bucurați c-am murit Imi bubuie inima ca ciocanul in piatra, A fost dat jos de pe cruce, Hristos cel rastignit, Eu sunt Lazar, spre nemultumirea celor Ce-au crezut ca definitiv am murit Ma suna prietenii și ma-ntreaba de vreme Unii par fastaciți ca le-am raspuns Iar glasul meu ca o sulița și ca o barda care mangaie I-a strapuns Hei inima, nu te mai juca, Nu cu mine, ca am invațat sa mor și sa invii, Ci cu amarații de oameni cumsecade Care morți fiind, par vii Minunato, tu de la marginea lumii, Cea cu care am faptuit versuri și nebunii Ce-ți mai fac soții legitimi Recunoaște ca n-ai mai facut cu ei aceiași formidabili… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

