ce biet nebun, poet in zdrențe, prin nopți pierdute in zadar cu luna la subbraț pe uliți el a slujit ca felinar dați in nebun, au zis, cu pietre, n-avem nevoie de statui luați-i luna și legați-l fiindca nu e luna lui poetul, chiriaș al strazii, mergea șontac, zambind spre toți dar gloata l-a

mi-e dor de toamna ca de o iubita care nu-i niciodata parasita uitata doar, cand primele zapezi și-alearga-n aer tinerii lor iezi e iara toamna, se aprind pe grui spre seara, felinare de gutui și eu le mangai și aș vrea sa spui ca-mi mangai parca dragostea dintai iat-o-n gradini, sa fie ea sau

Incepe școala ca intotdeauna Bat inimile iute sub ghiozdane Și mamele iși duc de mana pruncii Bland semanand cu Maica din icoane Incep speranțele ca fi-va bine Țara se vede-n ochii de copil Și-n A din alfabet și in penarul Care pitește-un univers util Drum bun, copile, invațam cu toții Elevi suntem

De cațiva ani, gasesc cu amaraciune, promovata pe Facebook, o veche și cantata poezie a mea care se cheama "Buna seara, iubito". Ea apare mereu și mereu cu versuri schingiuite. Am semnalat inadvertențele, am rugat mai marii nevazuți ai acestei firme sa repare. Degeaba! Poezia circula, pozata ca și cand

Ai dreptate! Cei care spun, despre ceilalți, ca-s imbecili, pot grai adevarul. Dar și gruparea "imbecililor" spune despre cea care a calificat-o astfel ca e compusa exclusiv din "imbecili"! Eu incerc sa nu ma poziționez – așa se zice! – in nicio tabara, ceea ce, firește, ma califica din ambele parți

Intarzie vara in mine și-n tine Refuza, iubito, al toamnei refren Vagonul din coada desfrunzitului tren E iarna, iar pacaleala pentru noi nu mai ține Septembrie-i, iata, compensația verii Noi doi prelungim acest paradis N-accept substitutul cu toamna din iarna O vara prelunga, cum știi, ne-am promis

Am sa te desenez pe nisip, trecatoareo, Pașii mei vor cladi un zid Imprejuru-ți Sa un cada vantul peste tine, Sa nu spulbere Ramasul din mine in inima ta N-am sa te desenez Ca pe un val care-și șterge singur Urma creionului care i-a dat viața Trecatoareo, Privește din larg țarmul Și vezi-l cum

Ce fac, ma vad imbatranit in geam, Albul s-a instalat ca o zapada Care nu se topește primavara In pletele-mi ce-au refuzat sa cada Sunt tot buclat, dar stralucind ca neaua, Sunt tot inalt, dar port la subsuoara O pușca pentru uliii vrajmași Și care e un pix ce nu omoara Tata s-a dus,