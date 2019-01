Stiri pe aceeasi tema

- Parintele Arsenie Boca (1910-1989) este considerat unul dintre marii duhovnici ai romanilor. A lasat posteritatii o mostenire spirituala impresionanta. Una dintre cele mai frumoase vorbe de duh lasate de fostul preot prigonit de regimul comunist este povestea cescutei de ceai, o pilda menita sa le…

- imi pare ca-i tot iarna, o iarna nesfarsita s-au adancit copacii cu totul in omat iar drumul meu spre tine nu-l mai parcurg cu pasul si-mi pare ca-n zapada, fara vreun spor, inot inot spre tine, doamna, m-a obosit oceanul pe care tu, sorbindu-ti cafeaua, l-ai trecut printesa in caleasca ce s-a suit…

- Sute de persoane ajung anual in spital din cauza alimentelor inghitite gresit sau a altor corpuri straine. In astfel de situatii, orice clipa este cruciala pentru salvarea pacientului, o interventie prompta si corecta salvandu-l de la moarte.

- Cine oare, ca pe un preș vechi, Imi trage satul de sub picioare, Cine a pus cuvinte nelalocul lor Acolo unde știutele, desavarșitele Luminau ințelesuri, Iar dor era dor și vazduhul Vaz de mai sus de atingerea duhului vederii? Cine imi fura odoarele, turla bisericii, Pașii tai desculți prin iarba…

- Discut cu Dumnezeu, in sens abstract, Ca și cand Dumnezeu, pe tron, ar fi, Și-l rog, pe cel nedefinit, sa-mi lase, Mai mult din bucuria de-a trai Ne ispravim, toți, unul cate unul, Dar, Doamne, ce te dai nemuritor, De ce ai avantajul de-a decide, Poate cam mult, din viața tuturor? Azi, masurat-am…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a avut o ieșire nervoasa miercuri la Parlament dupa ce a fost intrebat despre un proiect de lege privind executarea pedepselor. Senatul a adoptat un proiect care reglementeaza „regimul de detenție la domiciliu”. Proiectul este inițiat de mai mulți parlamentari PSD. Intrebat…

- La un moment in viata, fiecare poate avea anumite probleme ale pielii, cum ar fi alunite, negi, papiloame cutanate, pete maro, etc. Acestea sunt toate cauzate de unele dezechilibre hormonale, infectii cu anumite tulpini virale sau modificari in stilul de viata. Alunite. Alunitele sunt o problema comuna…

- Nutritionistii ne indeamna sa ne intoarcem la preparatele traditionale Ai auzit de terci? Ai bunici și strabunici la țara? Terciul inclus in dieta zilnica ne prelungeste cu 20 la suta viata, spun specialistii, care au constatat acest lucru dupa studii relevante in acest sens. S-au inregistrat mai puține…