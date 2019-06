Lucian Avramescu: Cu-acest picior cărat la subsuoară E-o vara scurta, tandra, șugubeața, Imaginez un pagubos refren In loc de pix, scriu cu piciorul Care, uitat pe șine,-a fost taiat de tren Cu un picior ramas umblu prin lume La subsuoara cel taiat mai scrie Poeme de pe frontul eșuat Cerneala lui e neagra pe hartie Suntem, ramași in lume, cațiva tandri Și-i greu sa facem fața-atator hoți Accidentați de verb, suntem speranța De a invinge prin dizabilitați E cald și e splendid in satul Terra Chiar daca uneori e iarna-n vara Și eu va scriu cu drag un nou poem Cu-acest picior carat la subsuoara 30 iunie 2019, Sangeru Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

- Sunt de-o seama cu eșecul, mi-a spus, Leat cu demolarea omului, pus la pamant el de el, Nimic n-am ratat din ce a fost rau Partaș și victima in același macel Am iubit in vremuri interzise pentru iubire, Am riscat facand bine cand nu era permis in ursita, Și mi-am asumat zicala Ca nicio fapta buna nu…

- Ca și anul trecut, in august, mai exact pe 17 august 2019, cu incepere de la orele 17,oo, violonistul Alexandru Tomescu va susține un nou concert de vioara solo in spațiul generos al Muzeului Pietrei din Sangeru. Momentul a fost detaliat in discuția dintre poetul Lucian Avramescu și violonistul Alexandru…

- Gemi pamantule ca un bivol paros Nu juca un rol de metresa, suspinat, Plangi, daca poți, cu lacrimi de mal, Plangi copilul negasit, care s-a inecat Gemi sub ploi, condamnatule, ca pe eșafod Capul tau de țarana ar trebui sa stea aplecat In rugaciune, neputincios, cerandu-ți iertare Fiindca in tine sta…

- Ce caut eu in orașul acesta mare Inchis in el ca intr-un Cal Troian Cand la Sangeru au inflorit salcamii Și asta se petrece o singura data pe an Democrația salcamilor imi lipsește Mireasma care se duce spre narile toate Omul cel mai sarman adulmeca aerul Plin de parfumurile fermecate Ingerii, sigur,…

- S-a nimerit sa fiu poetul rebel Și calm ca o rugaciune Atașatul metaforic al ingerilor Un fel de militar fara arme, pot spune Eu sunt, doamnelor, Fiindca voua mai ales va vorbesc Curtezanul virtuților pe care nu le nimeresc Fiindca, iertați-ma, nici nu le doresc Poet al silabelor dezlanate Scriu tandru,…

