- Poate ca maine, sau mai devreme chiar, Aș putea muri Spuse ingerului pazitor muritorul din mine, Poate ca maine, ceea ce nu cred, Aș putea invața sa urasc oamenii, Dar oamenii stau cu mine la taifas, Unindu-ne increderea ca moartea vine tarziu Atat de tarziu incat ne-a bagat in cap iluzia nemuririi…

- mi-e dor de vinul tanar, neinvechit in doage azi l-am vazut in struguri, trecand pe la Urlați și mulți priveau spre dansul, rugandu-l sa se nasca, și toți aveau o sete in ochii vinovați mi-e dor de-un vin ce fierbe bezmetic in butoaie, iar eu s-aștept cu cana pictata-n lut, la cep visand la […] Articolul…

- Iți scriu, convins fiind ca nu dormi nici tu. Suntem o lume a celor fara somn. Mie mi se intimpla asta de mic. Acum, somnul inseamna o pierdere ireparabila. Cand sa mai simți, cand sa mai numeri cuvinte, cand sa mai scrii biblii de ninsoare daca te abandonezi somnului? E o varsta, zice-se, in care […]…

- Ca-n vremea lui Ovidiu, marea, cu gustul ei salciu de uitare și nemarginire. Insesizabile lucruri capata chipuri noi, sezoniere și iar se scufunda. Chiloții doamnelor, de pilda, nu mai sunt ca anul trecut cand, prescurtați la starea de ața petrecuta prin popoul geaman, aproape ca erau insesizabili,…

- Tu mergi pe linia vieții mele, Atenta sa nu-mi luneci din palma, Pas dupa pas, mainile in laturi, ca in mersul pe franghie Ce vei face, ma intreb, Cand linia vieții mele se va sfarși Caci palma nu ține cat Calea Lactee? Nimic special Important e sa inveți mersul pe linia vieții […] Articolul Lucian…

- Marți, 14 august, cu incepere de la orele 17.00, organizez la Muzeul Pietrei, (nu spun din Sangeru, fiindca alt muzeu, cu acest profil, nu exista in țara), un eveniment care consta, rezumandu-l, in lansarea primului meu roman, intitulat ”Despre singuratate”, o carte care conține multe, bune, rele sau…

- Un autoturism in care se aflau doi romani a fost pur și simplu strivit pe o șosea din Ungaria. Accidentul a avut loc in apropiere de localitatea ungureasca Tazlar, informeaza știridiaspora.ro. La un moment dat, de pe o șosea laturalnica a ieșit un tractor cu bena. Șoferul roman a incercat sa evite impactul…