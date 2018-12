Lucian Avramescu: Adu-ne cerule, ceru-napoi

Stiri pe aceeasi tema

- Cine ar fi cel mai potrivit sa joace rolul de inger? – m-a intrebat el. Am raspuns ca pot juca cel mult rolul de Moș Craciun. Am barba și-mi place sa fac daruri copiilor. Ingerii au o mimica speciala, pe care nu o pot imita, m-am scuzat eu. Cine ar fi cel mai

- Te piși pe tot, prietene de-aiurea, Tu, inventat de magicul Facebook, Pune-ți ce nume vrei, dar ești același, Tragic, lipsit de cele, eunuc. Zici ca sunt bou, ca slova imi e curva, Ca sunt platit de-aiurea, cand iți spun, Ca-n țara asta trista, milenara, Daca spui adevarul pari nebun. Am incaput,…

- Citesc, la intamplare, carțile pe care unii scriitori binevoiesc sa mi le trimita. Pe unele le uit vreme indelungata. In seara asta am extras, din teancul condamnat lecturii, un volum de poezie care se heama ”Yeti intr-un bloc de gheața”. Coperta infațișeaza niște cuburi de gheața intr-un pahar cu…

- Scriu iar o carte, sigur, de iubire Ning peste mine fulgii ei de nea Și versurile vin fara vreo cazna Mi le dicteaza parca cineva. Cui o dedic, cine e andrisanta, Cui spun, sub iarna, buna dimineața Cine imi tulbura cu-acest adagiu Zeița a ninsorilor viața? E ea, desigur, ea, eterna muza, Sublima…

- Sa mergem prieteni Unde? Cum unde? La razboi Luați-va ghioaga puștii in spate, Un glonț se va gasi negreșit și pentru noi Bunicul a fost la razboi, strabunicul Pana-n coperți cartea de istorie e plina De vitejia lor in luptele la baioneta Și ce daca au murit fara vina Hai, puneți-va in ranița poza…

- Cel mai mult, i-am spus ingerului, mi-am dorit sa am ceva Care sa-mi semene… Ai atatea care-ți seamana, raspunse ingerul vesel, Casa pe care ai cladit-o iți seamana, Fotografiile toate Care-ți acopera odaile Sunt aidoma ție, Bunicul și bunica sunt pe calapodul tau, Mama și tata te moștenesc, De parca…

- Ce fericire sa spui buna dimineața! Cui? Oricui, florilor arse de bruma, Consoanelor și vocalelor din cuvantul Atat de melodios și de zgribulit totuși in frigul lui octombrie, Iubire, Carpenului ramas fara costumația de gala a frunzei Incat seamna cu jugastrul Iar un nepriceput Il poate cofunda cu…

- O fata mangaie clapele pianului din casa mea ca pe aripile unei pasari care prinde sa zboare și rasare, nocturn, Chopin, cel de la Jelazova Vola, unde se ratacisera – pe drumuri poloneze – iubirile tinereții mele. Pianista de 17 ani se cheama Ana Antonia Tudose și l-a facut pe sobrul Nicu Popescu, profesorul…