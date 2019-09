Lucia va deschide concertul Kimbra de pe 27 Septembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta ca o persoana linistita, care nu doreste sa apara in lumina reflectoarelor, Alexandra, fiica lui Liviu Dragnea, duce o viata la care alte tinere doar viseaza. Stabilita in Los Angeles, Statele Unite ale Americii, aceasta traieste o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Alexandru Mataev,…

- Vineri, 19 iulie, pe scena amenajata in Gradina Cetatii Rasnov, trupa byron va deschide in mod oficial, de la ora 20:00, al 11-lea Festival de Film si Istorii Rasnov (FFIR). Concertul lui Dan Byron & co va fi urmat de proiectia filmului rusesc "Leto / O vara rock'n'roll", productie 2018, regizata de…

- Ed Sheeran, celebrul cantareț britanic, care a susținut un concert in premiera in Romania pe data de 3 iulie, a publicat pe contul de Instagram o serie de imagini impresionante surprinse de pe Arena Nationala, potrivit click.ro. Ed Sheeran a concertat in București alaturi de 50.000 de spectatori pe…

