- Introducerea sistemului voucherelor de vacanta pentru angajatii din sistemul bugetar va conduce la sustinerea circulatiei turistice in Romania si va avea un efect multiplicator in industria de profil, declara intr-un comunicat de presa, transmis duminica AGERPRES, Lucia Morariu, presedintele fondator…

- Vanzarile companiei de calatorii Eximtur au depasit 55 de milioane de euro in 2017, fiind in crestere cu aproximativ 15% fata de anul anterior. Valorea biletelor de avion vandute a crescut la 22 de milioane de euro.

- In noiembrie, din numarul total de innoptari, innoptarile turistilor romani au reprezentat 80,1%, in timp ce innoptarile turistilor straini au reprezentat 19,9%. "In ceea ce priveste innoptarile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din…

- Hotelierii se asteptau insa ca, de Revelion, numarul turistilor sa scada comparativ cu anul trecut, tinand cont de puterea de cumparare mai mica si de faptul ca in aceasta perioada n-a fost zapada, arata un comunicat transmis joi de FPTR. "Fara sa fi devenit, asa cum ne dorim, de altfel, cu…

- Dupa un an incarcat, prezentatoarea de televiziune Corina Danila și-a luat o binemeritata vacanța și a plecat sa se reculeaga departe de țara. Corina Danila, care a slabit considerabil in ultima perioada de timp , este cunoscuta publicului din Romania atat in caliutate de actrița, cat și de prezentatoarea…

- Penibil! Medie de 41 de metri de asfalt pe zi, turnati in 2017 pe autostraziile romanesti Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea…

- Mirela Vaida a parasit Romania și a plecat in vacanța. Dupa ce și-a terminat munca la "Acces Direct", acolo unde va reveni din ianuarie Simona Gherghe, vedeta a decis sa profite de vacanța și sa plece departe de țara.

- Anul scolar 2017-2018 a inceput la 11 septembrie și insumeaza 167 de zile lucratoare (35 de saptamani). Structura anului școlar cuprinde semestrul I (11 septembrie 2017 - 2 februarie 2018) si semestrul al II-lea (12 februarie 2018 - 15 iunie 2018). Vacantele elevilor din toate ciclurile de…

- Roxana Ciuhulescu și-a luat iubitul și au plecat peste hotare, acolo unde e cald și bine. Cei doi au petrecut Craciunul in Thailanda și nu au ezitat sa se pozele impreuna, aratandu-le tuturor ca se iubesc.

- Nicolai Tand, chef pentru 30 de copii, in bucataria lui nea Marin. O adevarata sarbatoare este și in tabara lui nea Marin. Nicolai Tand, Andreea Balan și soțul ei George Burcea, Vica Blochina și Liviu Varciu sunt invitați in cadrul show-ului ”Poftiți in vacanța”, difuzat diseara, de la ora 20.00, la…

- Piața de turism reacționeaza pozitiv la masurile care stimuleaza consumul. ”In mod direct, este de așteptat ca piața calatoriilor sa creasca, ne așteptam la o creștere generala de minimum 5% și in anul 2018”, spune Lucia Morariu, președintele agenției de turism Eximtur.

- La cateva luni bune dupa despartirea de Catalin Cazacu, Denisa Tanase si-a facut un nou iubit. Acesta e un tanar afacerist, cunoscut in lumea vedetelor. Si, desi, au vrut sa isi pastreze relatia ascunsa, cei doi s-au dat singuri de gol in timpul vacantei in care se afla departe de Romania.

- Salariatii din institutiile si autoritatile publice vor beneficia, pana la 30 noiembrie 2018, de indemnizatie de vacanta, sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 de lei, potrivit unei hotarari de aprobare a normelelor metodologice de aplicare a OUG privind acordarea voucherelor de vacanta.

- Salariatii din institutiile si autoritatile publice vor beneficia, pana la 30 noiembrie 2018, de indemnizatie de vacanta, sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 de lei, potrivit unei hotarari de aprobare a normelelor metodologice de aplicare a OUG privind acordarea voucherelor de vacanta. …

- Catalina, Sandra și Sorana au adunat mii de like-uri pe rețelele de socializare cu pozele postate din vacanța de iarna. Dupa ce si-a incheiat oficial cariera, Catalina Ponor a decis sa plece intr-o vacanta de vis. Fosta gimnasta a ales ca destinatie Thailanda, o tara pe care de multa vreme dorea sa…

- Promovarea afacerilor iubitului ei s-au incheiat, așa ca fosta soție a lui Iri revine la vechile ”obiceiuri”. Monica Gabor vrea ca vacanța sa din țara sa nu mai fie expusa public. Vara trecuta, Moni și-a expus viața pe tava. Vacanțele cu Irina au fost facute publice, iar pe tapet a aparut chiar și misteriosul…

- La aproape sapte luni de cand a nascut-o pe fetita ei, Simona Gherghe si-a facut curaj si a plecat intr-o vacanta romantica la mii de kilometri de tara. Si, din cate a lasat sa se vada in imagini, vedeta pare ca a lasat-o acasa pe Ana, mica printesa pe care i-a daruit-o sotului ei, Razvan Sandulescu.…

- Destinații turistice in Romania pentru vacanța de iarna? Aflați in goana dupa locuri exotice și calduroase, romanii uita de frumusețile patriei. Insa aceste trei locuri de poveste pot face pe oricine sa se razgandeasca și sa petreaca sarbatorile de iarna pe meleaguri romanești.

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a avut astazi o prima intalnire cu reprezentantii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ANPC , autoritatile locale din statiunile turistice de pe raza judetului Prahova cat si cu agentii economici din aceasta zona.Intalnirea de lucru, prilejuita…

- Vacanta este un moment mult dorit si nu se intampla destul de des pentru majoritatea romanilor. Cu toate acestea, luand cateva zile de concediu atent planificate in apropierea sarbatorilor legale din 2018, angajatii isi pot prelungi aceste momente de pauza pentru o perioada de timp semnificativa.…

- Potrivit Centrului Infotrafic, pe autostrada A3 Turda – Gilau din judetul Cluj circulatia se desfasoara in conditii de iarna, deoarece in zona ninge abundent. Drumarii actioneaza cu utilaje de deszapezire, pentru curatarea partii carosabile. Soferii sunt sfatuiti sa reduca viteza,…

- Primul bucatar de televiziune, Petrisor Tanase, a lasat ”figurile” de master chef. Omul s-a reprofilat și livreaza acasa, pe comanda, ”mancare de spital”, gatita pentru anumite regimuri medicale. Director al Școlii de Arta Culinara și cel mai bun bucatar și cofetar roman intre 1986 și 1988, dar și primul…

- Cel mai nou model Dacia Duster, ce tocmai a fost lansat în Germania si în România, a ajuns si în patrimoniul Jandarmeriei Române. Jandarmii au fost "dotati" cu cu modele Dacia Duster pe senile.

- "Anul acesta s-au produs cateva evenimente: a crescut salariul in sectorul bugetar, au crescut poensiile cu 12%, a crescut salariul mediu la 1450 de lei. Rezultatele: a crescut pretul la combustibil, la energie electrica si gaze, la alimente. S-a produs o diminuare masiva a investitiilor din bugetul…

- Guvernul a aprobat miercuri proiectul de lege privind abilitarea sa de a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legii organice, pe perioada viitoarei vacantei parlamentare.Potrivit unui comunicat al Executivului, proiectul de lege propune abilitarea Guvernului sa emita ordonante in…

- "Sambata, Politia Municipiului Targu-Jiu a fost sesizata de un barbat din comuna Ciuperceni, cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns prin efractie in locuinta sa, de unde au sustras mai multe bunuri. In cauza s-a intocmit dosar penal in care se efectueaza cercetari privind infractiunea…

- Black Friday este un moment rezervat cumparaturilor de orice fel, indiferent ca vorbim de electrocasnice, accesorii vestimentare sau vacanțe. Iți propunem sa-ți programezi deja urmatorul sejur și sa-ți alegi cea mai avantajoasa oferta de vacanța pentru ca Black Friday 2017 vine cu oferte greu de refuzat.…

- Programul guvernamental „Rabla” va continua, cu siguranța, și in 2018, și va pune accent pe reducerea emisiilor de carbon, a declarat, ieri, pentru AGERPRES, președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), Cornel Brezuica. „In legatura cu Programul «Rabla», anul acesta a fost vorba despre o…

- Programul guvernamental Rabla va continua, cu siguranta, si in 2018, si va pune accent pe reducerea emisiilor de carbon, a declarat, joi, presedintele Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM), Cornel Brezuica. "In legatura cu Programul Rabla, anul acesta a fost vorba despre o alocare destul…

- Potrivit normelor in vigoare, bugetarii din instituțiile și autoritațile publice, precum și din cadrul operatorilor economici ai statului pot primi, intre 1 iulie 2017 și 30 noiembrie 2018, o indemnizație de vacanța, denumita voucher de vacanța, la valoarea unui salariu minim pe economie, adica 1.450…

- „Avaria inregistrata miercuri dupa-amiaza in Statia electrica de transformare 220/110/10 kV Fundeni a fost cauzata de defectarea unor elemente din dispozitivul de actionare al intrerupatorului de 220 kV si din circuitele secundare aferente autotransformatorului. Defectiunea a fost remediata in jurul…

- Nu toți elevii se vor bucura de o saptamana de pauza, insa. Singurii elevi care vor avea parte de o scurta vacanța, in perioada 28 octombrie-5 noiembrie 2017, sunt cei din invațamantul primar și grupele din invațamantul preșcolar. Prima vacanța pe care o vor avea toți elevii școlilor din Romania…

- Turistul roman iși cam joaca la loterie vacanța sau cel puțin banii pe care-i da pentru aceasta, pe motiv ca țara noastra nu are nici un produs de asigurare care sa-i acopere riscurile precum cel de insolvența a companiei prin care vrea sa plece in concediu, spune consultantul in turism Ciprian Enea,…

- România ar putea fi afectata de o racire accentuata a vremii, pe fondul venirii unor curenți de aer polar. ”Exista posibilitatea, mai ales ca acum suntem pe o tendinta de încalzire, ca dupa, pentru ca urmeaza o perioada de racire, acel aer rece sa…

- „Noi avem peste 200 de oameni care ne-au contactat. Sigur ca se va constitui un litigiu colectiv. Vom vedea cat de oportun va fi sa il deschidem mai repede sau sa mai asteptam, pentru ca intra din minut in minut din ce in ce mai multi oameni. Sumele cu care ei s-au constituit ca despagubiri sunt…

- Romania avea, la 31 iulie 2017, un total de 7.905 structuri de cazare turistica (hoteluri, moteluri, cabane, pensiuni etc.), in crestere cu 13,8% fata de 2016, si 343.700 de locuri de cazare, cu 4,5% mai multe decat in 2016, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Respectul, generozitatea si altruismul sunt doar cateva trasaturi care caracterizeaza un sportiv care a stiut sa incaseze cu demnitate o infrangere si a gestionat cu calm si stiinta victoriile importante. Faima nu a schimbat-o pe Constantina Dita. La 47 de ani, campioana olimpica din Beijing…

- CNAIR recomanda conducatorilor auto sa achite tariful de trecere pentru podurile dunarene Fetești și Cernavoda prin urmatoarele mijloace de plata: · pe site-ul CNAIR, www.erovinieta.ro, dedicat unor astfel de plați (inclusiv pentru rovinieta); · prin aplicația „etarife" care se regaseste…

- Senatul, in ședința plenului de luni, 16 octombrie, a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea OUG 46/2017 referitoare la voucherele de vacanța in forma adoptata de Guvern. Astfel, autoritațile publice locale și centrale vor acorda angajaților din sistemul public central sau local, pentru perioada…

- Potrivit hotararii Guvernului, unitatile sanitare din Arges au inceput sa acorde angajatilor tichetele de vacanta, asa numitele vouchere, pentru anul 2017. Pana in prezent s-au achitat de obligatie Spitalul de Pediatrie din Pitesti si cel de Boli Cronice de la Calinesti. Voucherele au o valoare totala…