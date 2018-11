Stiri pe aceeasi tema

- LIT lanseaza „Me gustas”, o piesa cu ritmuri caliente insoțita de un videoclip hot. Versurile sunt scrise chiar de artist, iar muzica este compusa impreuna cu Șerban Cazan, Iulian Nagy și Cisa in studiourile HaHaHa Production. „«Me gustas» este o piesa la care am lucrat cu foarte mare placere. Este…

- Nicole Cherry cucerește internetul cu single-ul „Danseaza amandoi”, care in mai puțin de 24 ore ajunge pe locul 2 in YouTube Trending. Videoclipul a adunat peste 500.000 de vizualizari in doar 18 ore, in timp real. Mii de reacții pozitive atat pe YouTube, cat și in social media, unde Nicole a luat cu…

- Ligia, frumoasa roscata care a adunat pana in prezent milioane de vizualizari pe YouTube la piesele lansate, a revenit cu single-ul „Hipnotizata”, iar noi suntem hipnotizati de noua sa piesa. „Atunci cand trecem prinr-o etapa mai grea a vietii, este foarte important sa nu ne lasam hipnotizati si sa…

- Vița de Vie lanseaza Sorcova, cel de-al patrulea single extras de pe Șase (-), cea de-a doua parte a albumului SASE/ SASE. Fanii Vita de Vie au putut asculta Sorcova, in premiera, cu o zi inainte de lansarea oficiala, in direct, pe pagina de Facebook. Sorcova ne pregateste pentru mult așteptata lansare…

- Xonia incepe toamna in forta, dupa o perioada de pauza muzicala, cu o piesa fresh, plina de energie si iubire. “Crave You” este un single dedicat relatiei ei de iubire. “Crave You’ este o piesa care imi aduce aminte de primele sentimente pe care le-am avut cand am inceput relatia mea cu Albert. Este…

- Daca saptamana trecuta am ascultat „Pentru un Gram de Atenție„, prima piesa lansata de pe albumul „In Labirint„, astazi, Okapi Sound și Universal Music Romania prezinta primul videoclip de pe albumul Grasu XXL x Guess Who. „Doamne Ajuta!” a fost filmat pe parcursul unei singure zile, in regia lui Ionuț…

- Vița de Vie iși exercita toate forțele intru mulțumirea fanilor de pretutindeni și anunța, pe 27 octombrie 2018, la Arenele Romane, evenimentul de lansare a SASE (-) – cea de-a doua parte a materialului discografic „Șase/Șase”. SASE (-) urmeaza aceeași rețeta simbolica a conceptului „Șase/Șase”, insa…